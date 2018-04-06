|За привилегии для активистов Евросоюз готов дать Украине 1 млрд евро
|06.04.2018 13:35
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Глава делегации комитета Европарламента по иностранным делам Лайма Андрикене заявила, что евродепутаты рассмотрят возможность предоставления Украине 1 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи ЕС.
Об этом сообщает "Интерфакс Украина".
"Европейский парламент сейчас рассматривает предложение Европейской комиссии о предоставлении дополнительных 1 миллиарда евро в качестве части нашей макрофинансовой помощи Украине", - сказала Андрикене во время визита в Украину.
Она добавила, что это вероятно при условии прогресса от Украины, которого ожидает ЕС. При этом приоритетным направлением является борьба с коррупцией.
Она также подчеркнула необходимость отмены е-декларирования для активистов гражданского общества и достижения прогресса в судебной реформе.