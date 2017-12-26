Папа римский Франциск в традиционном рождественском послании призвал к "миру для Иерусалима". Папа Франциск произнес свою речь на площади Святого Петра Фото: radiovaticana.va сообщает "Радио Ватикана"."В этот праздничный день воззовем к Господу о мире для Иерусалима и для всей священный Земли; помолимся, дабы между сторонами возобладала воля восстановить разговор, и можно было, наконец, достичь переговорного решения, которое позволит двум государствам мирно сосуществовать внутри границ, согласованных между собой и признанных международным сообществом. Господь да поддержит усилия членов мирового сообщества, которые искренне хотят помочь этой истерзанной земле обрести, несмотря на серьезные препятствия, долгожданное согласие, справедливость и безопасность", – сказал он.6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.18 декабря США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, отвергавшую односторонние действия Вашингтона в отношении статуса Иерусалима. Документ внесла делегация Египта. Инициативу поддержали все члены Совбеза ООН, в том числе и Украина, кроме США.20 декабря Трамп предупредил, что Вашингтон может уменьшить финансовую помощь странам, которые не поддерживают позицию США по статусу Иерусалима.21 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую призыв отказаться от изменения статуса Иерусалима. Против документа выступили США, Израиль, Гондурас, Гватемала, Науру, Микронезия, Маршалловы Острова, Палау и Того. Украина, Молдова, Грузия, Туркменистан и еще ряд делегаций не приняли участия в голосовании. Россия поддержала резолюцию.24 декабря президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил о намерении перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы в свою очередь хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная власть базируется в Рамалле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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