Главное условие – готовность убивать граждан Украины, а, чтобы свести к минимуму такое забытое для РФ чувство как угрызения совести, придумали определение «украинских карателей».

В ближайшее воскресенье в России будут праздновать не только Пасху. 8 апреля, согласно указу Путина, отмечается еще одна дата, имеющая все шансы стать заметной для всех российских мужчин, независимо от конфессии и вероисповедания. Это День сотрудников военкоматов, то есть – День военкома, информирует svodka.net.

Пока российскому обывателю демонстрируют «бесплатные» победы в Сирии и Украине. Сколько это стоило жизней российских граждан, кажется, точно не знает никто. Может быть, даже и не считают. А если считают, цифра проходит под грифом «совершенно секретно». Благо, потери российской армии в «мирное время» уже несколько лет — важная военная тайна. Именно военные комиссариаты с 2014 года занимались хедханстерством, прежде только, в российской провинции, между бывших военных, безработных, охранников магазинов и других лиц, которые хотели не только Родину с колен поднять, но и заработать.

Главное условие – готовность убивать граждан Украины, а, чтобы свести к минимуму такое забытое для РФ чувство как угрызения совести, придумали определение «украинских карателей». Позже навыки охоты за «живой силой» пригодились военным комиссарам для поиска желающих отправиться в Сирию. Показательно, что часто на Донбасс и на Ближний Восток ехали одни и те же люди. Многим удалось пережить первую командировку, а вот после встречи с сирийскими ополченцами и американской армией их фамилии уже попадали в списки двухсотых.

В России потом много оправдывались, делали вид, что ничего не знают о гибели своих граждан в Сирии, что «ихтамнет» или уже нет, что это бойцы частной военной компании «Вагнера», но точно не кадровые российские военные. Факт остается фактом: в поиске людей, которых Россия отправила на смерть, активное участие принимали военкоматы. Не по объявлениям же набирать пушечное мясо!

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Информация о гибели российских «добровольцев» всячески скрывается, и достоянием общественности становятся только из ряда вон выходящие случаи. В тоже время, растущие аппетиты российского государства явно не удовлетворить поиском исключительно маргиналов и дураков, желающих острых ощущений и денег. Поэтому Госдума России решила сыграть на опережение, и, на случай серьезной заварухи, проблем с молодым и не очень молодым пополнением «освободителей» уже не будет.

Российские депутаты внедряют ноу-хау: в первом чтении принят законопроект, который обязывает не получивших повестки призывников самостоятельно являться за ними в военкомат. Согласно документу, неявка или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от военной службы. Эта новость в России прошла практически незамеченной. А зря. Не просто так все чаще во время военных учений отрабатывается мобилизация личного состава. Например, по итогам нашумевших российско-белорусских маневров «Запад-2017», Путин хвастался, что, в первую очередь, проверена мобилизационная готовность, и военнослужащие в запасе безотлагательно были привлечены на военные сборы.

Риторика и действия российского руководства таковы, что если мобилизация потребуется для настоящих задач, то вряд ли это сильно кого-то удивит. Сначала Кремль много лет воспитывает «народ войны», а потом потомки, у которых «деды воевали», упиваются «крымнашем» и радуются гибели внуков таких же дедов, но из Украины. Спустя три четверти века после самой страшной войны, на нашей планете снова начинают массово и охотно одевать своих маленьких детей в военную форму. Потом не надо удивляться, что, повзрослев, их нарядят в такую же амуницию, только большего размера и дадут в руки настоящие автоматы.

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Школа и различные организации вроде Юнармии должны к призывному возрасту убедить неокрепшие юношеские головы, что родину нужно защищать и быть готовым отдать за нее жизнь. А благодаря новому закону даже тех, кто не готов эту самую жизнь отдавать – заставят. И, так как, согласно подходу действующего российского лидера к географии, «границы РФ не заканчиваются нигде» — кто его знает, где придется за родину помереть россиянину.

С праздником, в общем.

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