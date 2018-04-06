Порошенко получил почти 1 млн грн процентов в МИБ

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 994480 грн дохода в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ, Киев).

Согласно внесенному 3 апреля в Единый государственный список деклараций сообщению о существенных изменениях за нынешний год, П.Порошенко получил проценты по трем вкладам в МИБ в размере 108тыс 736, 308 тыс 085 и 577 тыс 659 грн.

Как сообщалось, в конце марта П.Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. В целом его доходы составили 16 млн 303 тыс. 874 грн.