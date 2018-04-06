Из-за резкого потепления вода на некоторых участках вышла из берегов рек Айдар, Деркул, Евсуг, Красная и затопила несколько низководных мостов на автодорогах области, что затруднило сообщение между населенными пунктами. Об этом сообщил пресс-центр Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Отмечено, что наиболее угрожающая ситуация – с мостами через реку Айдар.

"Начиная с 03.04.2018 и в настоящее время подтоплены дороги и мосты между пгт Новопсков и с. Осиново, Г. Старобельск и с. Хворостяновка, г. Старобельск и с. Балакиревка, с. Титаровка, с. Новоселовка, с. Проказино, с. Бутовка, с. Закотное, с. Лысогоровка Новопсковского и Старобельского районов", – говорится в сообщении.

Так, мост на трассе государственного значения Т-13-07 Сватово-Новопсков-Меловое пока остается подтопленными.

"На некоторых реках в Новопсковском, Беловодском, Сватовском, Старобельском районах вода понемногу идет на спад. Сложной остается ситуация на реках Айдар, Деркул, Евсуг. Действительно, там затоплены низководных мосты, а также дороги местного значения. Сегодня еще рано говорить о том, когда угроза минует. Дело в том, что, например, Северский Донец течет из Белгородской области России. А там снега еще не начали таять", – прокомментировал начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Цыганский.

Напомним, в Украине 6 апреля из-за весеннего половодья вероятно затопление объектов в Волынской и населенных пунктов Луганской областей.

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