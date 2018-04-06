Запуск «Северного потока-2» может спровоцировать полномасштабное наступление российских войск на Украину.

Как передает УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время «круглого стола» на тему «Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента».

«Запуск «Северного потока-2» может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину», — отметил он.

Председатель ВР напомнил, что вчера парламент обратился к международным партнерам по поводу неприемлемости строительства «Северного потока-2». По его словам, на сегодняшний день энергетическая угроза со стороны России не менее опасна, чем военная. «Реализация проекта «Северный поток-2», по моему глубокому убеждению, является агрессивным намерением, желанием РФ, Путина и его окружения иметь непосредственное влияние на страны ЕС», — подчеркнул спикер.

Парубий добавил, что Россия хочет использовать «энергетический шантаж» для влияния на политические процессы, в частности в странах Европы.

Он отметил, что Украина знает такие подходы, потому что «пережила не одну энергетическую атаку от РФ».

По его словам, Путин не только манипулировал ценой на газ, а «коррумпируя украинское руководство, пытался осуществить полный контроль над политикой Украины». Парубий отметил, что такими же методами он хочет действовать и в Европе, и эту угрозу «понимают не только в Украине».

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