За швейцарца Тома Гримма, который был единственным кандидатом, проголосовали 10 клубов УПЛ, еще два воздержались. Гримма (справа) избрали президентом УПЛ Фото: fco.com.ua За Гримма проголосовали 10 клубов УПЛ, еще два воздержались.Кандидатуру швейцарца выдвинул ФК "Александрия". Он был единственным претендентом на этот пост.Президента УПЛ избирают на четырехлетний срок. До Гримма этот пост занимал Владимир Генинсон.Sport Arena отмечает, что в 2016 году Гримм занимался юридическими вопросами при подготовке национальной сборной к чемпионату Европы 2016 года. Также он был президентом швейцарского клуба "Янг Бойз" и главы футбольной лиги Швейцарии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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