До 2,7 млн людей в Европейском Союзе, вероятно, пострадали в результате скандала по поводу "слива" личных данных в социальной сети Facebook. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд, заявив, что ЕС будет требовать дальнейших ответов от социального гиганта, передает со ссылкой на AFP.

"Facebook подтвердил нам, что данные общего количества около 2,7 млн человек в ЕС, были, вероятно, неправильным образом переданы в Cambridge Analytica", - заявил журналистам пресс-секретарь.

Как сообщал в Facebook сообщили, что, вероятно, компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к данным около 87000000 пользователей. Большинство из них находятся в США.

Напомним, в прошлом месяце Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

В Украине только 24% пользователей интернета пользуются соцсетями Facebook - меньше только в России, Беларуси, Молдове и Ватикане.

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