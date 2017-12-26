В поле между селами Кукавка и Тарасовка Могилев-Подольского района Винницкой области исследователи Украинского института национальной памяти и поисковой группы «Доля» нашли массовое захоронение воинов армии УНР. В захоронении были останки 19 человек.

На месте захоронения продолжается тщательное исследование. Идентификация остатков погибших воинов пока невозможна. По вероятными догадками и рассказам местных жителей, остатки воинов могут относиться ко 2-й Волынской дивизии Армии УНР, которые были мобилизованы из района Кукавской волости Могилев-Подольского уезда Подольской губернии.

2-я Волынская дивизия была сформирована в ноябре 1919 года, под командованием генерал-хорунжего Александра Загродского. Часть активно действовала в борьбе с большевиками в Винницкой области в течение следующего года. Скорее только часть попала в руки красных и была ликвидирована. Исследование остатков свидетельствует о том, что бойцов подвергали пыткам перед казнью.

По словам директора мемориального-поискового предприятия «Доля» Святослава Шеремета, на месте захоронения были найдены личные предметы солдат: пуговицы и отличительные знаки.

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