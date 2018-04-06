В прокуратуре Автономной Республики Крым сообщили, что срок, отведенный для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения капитану арестованного керченского судна "Норд" Владимиру Горбенко еще не закончился. Горбенко грозит до пяти лет тюрьмы Фото: krymr.com В прокуратуре подчеркнули, что мера пресичения Горобенко еще не избрана, а срок, отведенный для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения еще не закончился."Поскольку подозреваемый капитан судна" НОРД "фактически был задержан 04 апреля 2018 года в 6 час. 51 мин., 72-часовой срок, отведенный для рассмотрения ходатайства, заканчивается в 6 час. 51 мин. 07 апреля 2018-го", – говорится в сообщении.Издание "Крым.Реалии" сообщило, что Херсонский городской суд 5 апреля отпустил Горобенко из-под стражи.Горбенко вменяют нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Других членов экипажа арестованного судна могут привлечь к административной ответственности.Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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