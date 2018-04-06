В пятницу, 6 апреля, на центральной площади города Мукачево появились первые цветы на деревьях сакуры, сообщает Корреспондент .

Кроме этого, множество набухших почек на деревьях предвещают скорейшее буйное цветение.

"Тепло только пришло, а она успела распустить несколько цветов, предупреждая, что за считанные дни зацветет вся", - отмечает местное издание.

Кроме этого, ранее аномальному по биоритму дереву биологи предсказывали скорую смерть, но оно продолжает радовать мукачевцев и туристов.

Как сообщал svodka.net ранее, в Закарпатской области, из-за теплой погоды, которая установилась в районе Мукачево массово зацвели шафраны. Десятки людей уже приезжают туда, чтобы полюбоваться первыми цветами после зимы.

Напомним, в Одессе сквозь снег пробились первые подснежники . На снимках видно, что цветы уже вовсю распустились и даже расцвели.

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