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Швейцарец избран президентом Украинской Премьер-лиги
06.04.2018 13:49
Швейцарец избран президентом Украинской Премьер-лиги
Томас Гримм вступает на 4-летний срок
Швейцарец Томас Гримм избран новым президентом Премьер-лиги Украины.
Швейцарец избран президентом Украинской Премьер-лиги Фото: из открытых источников

За 58-летнего функционера отдали голоса 10 клубов УПЛ, еще два воздержались. Он был выдвинут "Александрией" и оказался единственным кандидатом, пишет SportArena .

Томас Гримм вступает на 4-летний срок и станет третьим в истории руководителем Премьер-лиги после Виталия Данилова и Владимира Генинсона.

Теперь уже прежний президент УПЛ Владимир Генинсон еще в середине марта дал понять, что не собирается вновь баллотироваться на этот пост.

Как пишет издание, в 2016 году швейцарец занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к чемпионату Европы-2016. Кроме этого, Гримм занимал должность президента ФК "Янг Бойз", а в 2009 году был избран на пост главы швейцарской футбольной лиги, которую возглавлял в течение двух лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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