|Швейцарец избран президентом Украинской Премьер-лиги
|06.04.2018 13:49
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Томас Гримм вступает на 4-летний срокШвейцарец Томас Гримм избран новым президентом Премьер-лиги Украины.
Фото: из открытых источников
За 58-летнего функционера отдали голоса 10 клубов УПЛ, еще два воздержались. Он был выдвинут "Александрией" и оказался единственным кандидатом, пишет SportArena .
Томас Гримм вступает на 4-летний срок и станет третьим в истории руководителем Премьер-лиги после Виталия Данилова и Владимира Генинсона.
Теперь уже прежний президент УПЛ Владимир Генинсон еще в середине марта дал понять, что не собирается вновь баллотироваться на этот пост.
Как пишет издание, в 2016 году швейцарец занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к чемпионату Европы-2016. Кроме этого, Гримм занимал должность президента ФК "Янг Бойз", а в 2009 году был избран на пост главы швейцарской футбольной лиги, которую возглавлял в течение двух лет.
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