Томас Гримм вступает на 4-летний срок

За 58-летнего функционера отдали голоса 10 клубов УПЛ, еще два воздержались. Он был выдвинут "Александрией" и оказался единственным кандидатом, пишет SportArena .

Томас Гримм вступает на 4-летний срок и станет третьим в истории руководителем Премьер-лиги после Виталия Данилова и Владимира Генинсона.

Теперь уже прежний президент УПЛ Владимир Генинсон еще в середине марта дал понять, что не собирается вновь баллотироваться на этот пост.