Существует устойчивое мнение, что Россия – самая воинственная страна в мире: мол, она воевала в своей истории больше всех. Однако это не так!

По этому поводу существуют научные исторические исследования. Так, в [1] показано, что Россия за свою тысячелетнюю историю провела в войнах 57 процентов времени своего существования, в то время как Франция в войнах провела 80 процентов, а Англия вела войны в течение 72 процентов времени своей истории. (Здесь имеются в виду войны в их обычном понимании, когда государства используют вооружённые силы.)

Применительно к современности войны следует классифицировать по их видам. Основными видами войн могут быть войны с применением вооружённых сил, которые, в свою очередь, могут подразделяться на войны с применением обычного оружия, войны с применением оружия массового поражения (ограниченно или полномасштабно). Можно также выделить войны экономические, торговые, идеологические, религиозные, дипломатические, кибернетические, террористические, бархатные, сетевые (сетецентрические) или гибридные.

В этой статье мы очень кратко рассмотрим некоторые аспекты войны информационной, причём только ту её часть, которая касается индивидуального сознания человека и общественного сознания.

В общем случае, по Карлу Клаузевицу, «война – это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю». Поэтому не имеет значения, каким способом противоборствующие стороны добиваются этой цели. А в условиях паритета средств вооружённой борьбы на первый план выдвигаются средства именно невооружённого противоборства.

Настоящая статья посвящена не столько теории организации и ведения информационной войны, сколько разъяснению некоторых основополагающих элементов, которые должен знать как любой взрослый и социально ответственный гражданин, так и облечённый властью руководитель.

Для установления взаимного понимания между автором и читателем, предельно кратко, рассмотрим теоретические основы усвоения и обработки информации. Будем считать, что человек есть то, чему его научили, а не только то, что он ест. А как происходит процесс обучения?

Расхожая мудрость гласит, что мир нам дан в ощущениях. Посмотрим, так ли это.

Представим сознание человека в виде информационной системы.

z=S(x, y), где



x и y – входные сигналы, S – выполняемое преобразование, z – выходной сигнал. Понятно, что входные сигналы есть множество независимых от сознания потоков информации. Но вот с выходным сигналом не всё так просто. Если z является вероятностным состоянием в неограниченной области, то преобразование S не имеет смысла. Преобразование S имеет смысл тогда, и только тогда, когда z – наперёд задано, т.е. является целевой функцией информационной системы. Иными словами, S – это то, что происходит в вашей голове в процессе достижения поставленной/выбранной, из множества доступных, цели z, пока вы бодрствуете.

Детально процесс работы сознания с информацией описан в [2]. Здесь сделаем выписки из этой статьи, которые помогут понять принципы ведения информационной войны и достижения победы в ней.

Текущее мгновенное состояние ума и души дополняется памятью, тем багажом знаний, до которого человек способен дотянуться в конкретное мгновение.

Любое знание становится знанием только в рамках определённой модели. Если модели нет, то знание становится невидимым, о нём нет информации, поскольку в сознании ничего не происходит.

Работать информационную систему (сознание) заставляет цель. Для того чтобы цель оставила сознание в покое, она должна быть достигнута. Тогда цель превратится в правило, которое может быть разрушено либо новой целью, либо противоречащим цели фактом.

Информационные системы живут в мире, резко отличающемся от мира физического. Для информационных систем обратной дороги быть не может. Именно об этом сказал древний философ в изречении «Нельзя дважды войти в одну реку». В русской интерпретации: «Слово не воробей, вылетит, не поймаешь».

Сознание есть динамичная информационная структура взаимосвязи внутренних знаний носителя разума с внешней средой.

Поступающая на вход сознания информация сравнивается с образами и понятиями, которыми обладает интеллект человека. Это происходит каждое мгновение, следовательно постоянно изменяется и личность человека. Ведь наши представления о внешней среде, о мире постоянно меняются.

Но если бы этот процесс был неконтролируемым и ничем не ограниченным, то не было бы индивидуальных различий между людьми по их интеллекту. Однако каждый человек имеет собственные внутренние принципы, целевые жизненные установки. Их сохранение, которое равносильно понятию жизненной силы, тождественно понятию "воля". Воля уравновешивает внешнее давление на индивидуальное сознание, сохраняя неповторимость личности.

Теперь мы можем опровергнуть расхожую мудрость о «мире, данном человеку в ощущениях». Согласно изложенному, мир дан человеку в образах и понятиях. Часть из них дана человеку на генетическом уровне, впитывая память предков. Другая часть рождается в процессе приобретения человеком знаний об окружающем мире. Различными путями. В развитом обществе знания даются человеку через воспитание и образование. В других случаях человек до только, что ему нужно, доходит сам методом проб и ошибок, приобретая положительный и горький опыт в жизненных университетах.

Вернёмся к выборке знаний, поступающей на вход сознания. Именно эта выборка является обучающей. Информация, поступающая по каналам социальных коммуникаций, формирует индивидуальное сознание. Чем ближе к реальности сообщения о событиях в мире, об устройстве мира, тем адекватнее этому миру человеческое сознание. Тем более правильную жизненную установку изберёт для себя человек из множества вариантов, предложенных ему жизнью. Но если давать лживую информацию, подменив при этом целевую установку, то сознание трансформируется в заданную патологическую структуру.

Теперь можно приступить к принципам ведения информационной войны.

Итак, первое, что делает нападающая в информационной войне сторона: ставит перед жертвой цель. Для этого до людей доводятся тщательно подобранные факты, которые в той или иной степени, содержат толику правды. В этом случае факты не будут отвергнуты сознанием, ведь в памяти о них есть сведения. Теперь эти сведения «обогатились» новыми подробностями. Например, «Янукович – коррупционер», и перечисляются факты. Не важно, что часть из них полуправда, другая часть – чистая ложь. В дальнейшем удельный вес лжи постепенно увеличивается, и цель превращается в правило: достаточная часть общества «закипела» от возмущения поведением своего президента.

Время ставить новую цель: «Банду геть!» Семя упало на унавоженную почву: майдан, переворот, изгнание президента, лояльный атакующей стороне персонаж в роли новоиспечённого президента. Промежуточная цель достигнута. «Кто-то» овладел страной без использования вооружённых сил. Пишут, что «кому-то» эта кампания обошлась в $5,0 млрд. – это немного для такой страны, как Украина.

Но это была промежуточная цель информационной войны. Стратегическая цель – использовать покорённый народ в геополитической борьбе с Россией. Для этого следует довести народ до нищенского состояния, обвинив во всех бедах Россию. Не будем подробно описывать эту кампанию – она прошла на наших глазах и продолжается сейчас.

Ремарка: политические шоу на отечественных центральных каналах с участием приглашённых украинских «экспертов и политологов» стоят в ряду мероприятий информационной войны. Но уже против нас. Эта цель состоит в создании напряжения, а затем и враждебного отношения к украинцам и к Украине в целом с нашей стороны. Альтернативного разумного обоснования этому утверждению нет.

Об этом свидетельствуют такие факты, как приглашение гостей с заведомо лживыми, по нашим устоям, позициями, а также отсутствие доброй воли сторон в поиске компромиссов. Практически все такие ток-шоу превращаются в базарную брань с максимальным напряжением голосовых связок, а иногда переходят и в рукоприкладство. В свете таких ток-шоу слова президента РФ о том, что российский и украинский народ — это, по сути, народ единый, выглядят, мягко выражаясь, неубедительными. Более детально эти ток-шоу были описаны, точнее, «разнесены», в статье [3].

Текущей целью информационной войны на Украине является создание таких условий, когда можно будет набрать добровольческую армию для вооружённого нападения на Россию. Иначе говоря, загрести жар чужими руками.

На других фронтах информационной войны также интенсивно идут события. Технология такая: создание информационного повода любого характера: «нападение России на Грузию», малайзийский «Боинг», «химические атаки» в Сирии, «русские хакеры», вмешательство в выборы президента США, Скрипаль и т.п. Всё это делается для обвинения России во всех грехах: нарушении ею принципов демократии, пренебрежении международным правом, агрессивной сущности, беспрерывных злодеяниях, которые исходят лично от лидера нации.

Тем самым интенсивно обрабатывается общественное сознание западных стран для его подготовки к реальной агрессии против России. Очернение президента России является одним из главных элементов в этой кампании, поскольку сложилось так, что этот президент олицетворяет нацию в такой степени, что его поддерживает подавляющее большинство граждан, в том числе, проживающих на территориях западных стран. Более того, существенная часть населения западных стран так же уважает нашего лидера, что вызывает подлинное гнев западных элит.

Стоит отметить ещё один фактор важности роли и места информационных войн в современных вариантах стратегического противоборства между крупнейшими геополитическими игроками. Речь идёт о сетецентрических войнах. Информация о таком виде войны публиковалась и на этом ресурсе, но было это в 2013 году. Поэтому освежим в памяти её основные принципы, поскольку публикация цели не достигла – состояние информационного пространства России в лучшую сторону не изменилось.

Модель сетевых или сетецентрических войн разработал участник планирования операции «Буря в пустыне» полковник ВВС США Джон Уорден, дав ей название «Операции на основе эффектов». В своей концепции Уорден исходил из модели пяти концентрических кругов современного государства. Внутренний круг составляет национальная власть, внешний – вооружённые силы. Уорденская стратегия заключалась в том, что внутренние круги могут быть поражены без столкновения с внешним кольцом. Этот подход определялся как «война изнутри наружу». Одним из приёмов поражения противника рассматривалась технология «стратегического паралича». Она состояла в создании дисбаланса в системе противника, в результате чего он оказывается не способным к оказанию сопротивления внешнему воздействию. Модель полностью оправдала ожидания в ходе иракской войны.

Теория сетецентрических войн получила развитие в разработках вице-адмирала США Артура Себровски. Его статья в соавторстве с аналитиком Объединённого штаба Джоном Гарста «Сетецентричная война: её происхождение и будущее» (1998) оценивается как классическая модель осмысления войн нового типа. Авторы отходят от чисто военного определения современных войн, считая, что война осуществляется на пересечении трёх сфер – физической, социальной, информационной и когнитивной. Причём основной упор сделан на информационный и когнитивный компоненты. По мнению Себровски, все победы и поражения происходят в нашем мозгу. То же, кстати, утверждал и герой «Собачьего сердца» М. Булгакова, проф. Преображенский, говоря о разрухе в молодой советской республике.

Работы Уордена были продолжены американским генералом Дэвидом Дентулой. Системный анализ всех факторов способствовал переносу акцента внимания от вооружённых сил к другим компонентам государственного устройства. В военное ведомство стали активно приглашаться (чего не было раньше) представители гуманитарных наук – социологи, этнографы, лингвисты. Одно из направлений работы аналитиков было сконцентрировано на выявлении сильных и слабых сторон религиозных и этнических систем, имеющих свои точки уязвимости. Предметом анализа стали, например, этнические особенности и страхи.

Выявление уязвимых мест государственных систем, анализ статистических данных, работа с лидерами мнений, разработка сценариев мероприятий и создание информационного контента стали занимать одно из главных мест в аналитических центрах и в руководстве вооружёнными силами США [4].

Как же эффективно вести борьбу на информационных фронтах в сложившихся условиях?

Первое: к эфиру в политических ток-шоу допускать только тех представителей Украины, которые ищут точки соприкосновения, конструктивный выход из сложившейся ситуации. Чем более авторитетными будут такие представители, тем лучше для обеих сторон.

Второе: изгнать из этих же ток-шоу западных политологов, якобы излагающих «альтернативную точку зрения», как свидетельство «свободы слова» на российском телевидении. На самом деле «альтернативная точка зрения» калечит сознание людей, ввергая их во вражду. По сути, эта «свобода слова» создаёт условия, но уже у нас, для провокации вооружённого конфликта между Россией и Западом. Сравните: умница Дмитрий Саймс и воинствующая некомпетентность Грэг Вайнер. Ведь есть кого пригласить для поиска компромиссов.

Третье: в информационной войне нет понятия «оборона», есть только наступление. Первое слово дороже второго. Оправдывающаяся сторона всегда выглядит виноватой, чего и добивается информационный агрессор. В частности, он добивается потока оправданий жертвы информационной агрессии, что закрепляет в сознании западного общества «виновность» России.

Четвёртое: поскольку «правила» текущей информационной войны на самом деле состоят в отсутствии каких-либо моральных правил и норм, как это установил инициатор информационной войны, то и с ним надо поступать аналогичным, а лучше, более жёстким образом. При этом надо учитывать, что именно нас обвиняют в инициации информационной войны. А раз в это общественные массы западных стран уже поверили, то и оправдываться поздно, это лишь усугубит ситуацию.

Пятое: информационное противоборство должно быть непрерывным и упреждающим до тех пор, пока враг сам не попросит пощады. Для этого у нас есть все силы и средства и не надо ничего бояться, поскольку лучше уже не будет. А будет только хуже, даже если сами попросим пощады. Поэтому нужно добиться того, чтобы пощады запросили они. Тем более что правда на нашей стороне. А значит, с нами Бог.

Шестое: очень сильным аргументом в информационной войне является юмор, в том числе чёрный. Разумеется, там, где он уместен. Юмор может свести к нулю любой акт информационной агрессии, обратив такой акт против самого агрессора. А с учётом молниеносного распространения такого приёма через социальные сети он может приобрести большую силу, чем само набег.

Юмор можно использовать в комментариях к агрессивным актам, это и будет единственным способом ведения эффективной обороны в информационной войне. Надо заметить, что фактор юмора прекрасно понимают в западных кругах, следовательно часто в американских ток-шоу нынешний президент США высмеивается при любом удобном случае.

Седьмое: информационная политика государственных телеканалов подлежит коренному пересмотру: от безнравственных ток-шоу и засилья киношек-стрелялок к серьёзным программам, подобных тем, что стали всё чаще появляться на канале «Культура», «История», «Наука 2.0».

Восьмое: в отношении деятелей культуры, театров, получающих поддержку от государства, следует использовать «мягкую силу», например, методом целевого финансирования социально полезных программ и проектов и оставления без финансирования проектов асоциальных.

Девятое: осуществить наконец решительную реформу образования, переведя школьное образование из категории «государственных образовательных услуг» в категорию обучения и воспитания молодого поколения.

Десятое: настойчиво возрождать такие проекты, как ДОСААФ, массовое физкультурное движение, военно-спортивные игры, изучение родного края. И куда подевались значки ГТО?

Все эти пункты стоят в ряду мероприятий по защите страны от информационной агрессии в её различных видах – от голливудских боевиков до грубых провокаций с невероятно лживой кампанией в западных СМИ.

Дополните меня!

Перейдём к системе информационных взаимоотношений во внутренней среде – между государством и обществом. В статье [5] автор предложил создать в системе государственного управления четвёртую ветвь власти – общественную власть в дополнение к классическим ветвям: законодательной, исполнительной и судебной. Основной и единственной функцией такой власти должна быть обратная связь в системе государственного управления.

А её как не было, так и нет. Но ведь органам управления важно знать, в каком состоянии находится объект управления – российское общество. Нужно также понимать, как им управлять, в данном случае общаться. Эти мои утверждения подтверждаются и фактами, высветившимися в информационном пространстве в кемеровской трагедии. Губернатор, типичный представитель власти регионального масштаба, просил прощения за случившееся не у людей, а у президента.

Это свидетельствует о том, что в региональном масштабе «объект управления», т.е. местная общественность, вообще не присутствует в зоне внимания органов управления. Это вызвано в первую очередь тем, что судьба карьеры чиновника никак не зависит от общественной воли. А значит, в системе госуправления нет обратной связи, одного из основных атрибутов системы управления, следовательно и сама эта система является ущербной.

Ущербность: именно так общественное мнение оценило поведение губернатора Кемеровской области в разыгравшейся трагедии. Более того, промедление с решением об отставке привело к серии неуклюжих и неуместных высказываний вроде бы заслуженного руководителя региона, сведя к минимуму его репутацию с выходом в отставку.

При этом промедление, как утверждают некоторые эксперты, было связано с тем, что власти якобы нельзя поддаваться давлению общественного мнения. Это будет свидетельствовать о слабости власти. Довольно удивительный аргумент в свете того, что, по теории, государство существует для того, чтобы в обществе были порядок и справедливость. Тогда зачем оттягивать наведение порядка и установление справедливости?

На самом деле как раз наоборот: неповоротливость в деле учёта общественного мнения говорит о слабости власти, её несовершенстве. Оперативное решение социальных задач есть один из факторов сильной власти. Именно следовательно общественная власть и нужна, причём с полномочиями в отношении судьбы представителей других ветвей власти. Если бы было так, то губернатор просил бы прощения в первую очередь у людей, у которых погибли близкие, а уже затем и у президента, которого он «подставил» после триумфальных выборов.

Следует отметить, что существует ещё один фактор необходимости создания общественной власти. Развёрнутая на всех уровнях и в большом числе регионов борьба с системной коррупцией, в частности, привела к неожиданному явлению. Это странное явление состоит в том, что затормозилось экономическое развитие, внедрение инноваций вообще обрушено, новые проекты попадают под сукно, если они не согласованы на самом верху. Чиновники боятся самостоятельности, мало кто готов взять на себя хотя какую-то ответственность за решения, особенно, если они выглядят пусть даже не радикальными, а хотя бы новыми.

С другой стороны, бюджет выделен, и его надо как-то осваивать. Вот и стоят дела на месте даже при наличии средств на развитие. Поэтому мы дошли до уровня, когда следует доверить часть полномочий общественной инициативе, а спрос за состояние дел в большей степени перевести на оценку деятельности органов власти именно общественностью.

Почему автор привязал вопрос об общественной власти к информационной войне? Да потому, что общественная власть целиком и полностью должна действовать в информационном поле страны. А от его чистоты будет зависеть эффективность государственного управления в целом. Поэтому оно должно быть очищено, если не от потоков лжи, на это у нас не хватит средств, то хотя бы от технологий: люди должны понимать, что с ними делают в информационном пространстве и уметь отличать ложь и клевету от правды.

И на это, как это ни странно, тоже указал вездесущий В.В. Путин на совещании дипломатических работников в июне 2016 года, повторив известную фразу: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Надо понимать, что он имел в виду достоверную информацию.

Тогда люди не пойдут под знамёна врагов России, не запишутся в секты и на приём к колдунам, не поверят понаехавшим западным проповедникам, не будут смотреть, открывши рот, политические ток-шоу, искажающие реальную картину мира.

В контексте ведущейся против России информационной войны, войны без правил необходимо ещё раз подчеркнуть жизненную необходимость перехода страны к новому технологическому укладу, включающему в себя и цифровизацию. Почему-то на этом ресурсе её не любят – даже в статьях, освещающих сценарии уничтожения России, цифровизацию относят к выдумке либералов. Довольно странное, если не сказать мракобесное мнение о прогрессе. Следуя этой логике к выдумкам либералов надо отнести и паровоз, и самолёт, и телевидение, и телефон, и Интернет, и мобильную связь и т.д.

На самом деле в случае отказа от цифровизации либо промедления с её внедрением, либо при внедрении с пороками, как это планируют как раз наши коррупционеры-либералы, Россия останется на задворках истории. В этом случае её и уничтожать не потребуется, развалится сама…

Мы рассмотрели некоторые аспекты информационной войны, начав с основ осознания сознания. На наглядных примерах увидели, как используются технологии управления сознанием и общественным мнением для достижения политических целей без использования вооружённых сил. Ознакомились со взглядами автора на методы и способы противодействия информационной агрессии, а также с основными задачами государства в сфере информационной безопасности.

Теперь мы в некоторой степени готовы под другим углом смотреть на события, происходящие в «ящике», анализировать многоликий контент, гуляющий по киберпространству. Не коснулись рекламы, но это отдельная песня.

Источники:

1. Серебряков В.В. Войны России. М.: Научный мир, 1998.

2. Лукашев А.В. Осознание сознания // http://e-luxe.info/?page_id=1445.

3. Разнос первый. Осточертели! // https://topwar.ru/137051-raznos-pervyy-ostocherteli.html.

4. Бесконтактные и сетевые войны // https://topwar.ru/26880-beskontaktnye-i-setevye-voyny.html.

5. Развал изнутри. Где путь к спасению? // https://topwar.ru/138840-kak-spasti-rossiyu-ot-razvala-iznutri.html.

Автор: Анатолий Лукашев

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