|Google полностью перешла на "зеленую" энергию
|06.04.2018 13:51
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Представители компании заявляют, что за каждый потребленный киловатт-час Google платит киловатт-часом «зеленой» энергии. При этом задействованы солнечная и ветровая энергии.
Google объявила себя компанией, полностью перешедшей на возобновляемую энергию — солнечную и ветровую. Об этом ее представители сообщили в официальном блоге, опубликовав там экологический отчет, информирует svodka.net.
В публикации сказано, что за каждый потребленный киловатт-час Google платит киловатт-часом «зеленой» энергии.
«Это делает нас первым публичной компанией нашего размера, которая достигла этого успеха», — отмечается в тексте сообщения старшего вице-президента по технической инфраструктуре Google Урса Хельзле.
При этом Google все еще продолжает потреблять энергию от муниципальных поставщиков. Однако компенсирует ее из возобновляемых источников.
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Хельзе также отметил, что для компании не имеет значения, когда и где произведена энергия. Ключевым является то, что Google покупает «зеленую энергию» в том же объеме, что и потребляет.
Известно, что к этой цели компания стремилась на протяжении семи лет, постепенно сокращая выбросы углерода и переходя на чистую энергию. Впервые о желании перейти на «зеленую» энергию компания заявила в 2010 году.
Уже тогда объем используемой энергии в компании на 57 процентов состоял из возобновляемой.
Также IT-гигант сообщил о том, что заключил множество соглашений и проинвестировал целый ряд проектов солнечных и ветровых электростанций.
Ранее сообщалось, что одного из топ-менеджеров Google переманили в конкурирующую компанию Apple.