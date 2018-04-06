Представители компании заявляют, что за каждый потребленный киловатт-час Google платит киловатт-часом «зеленой» энергии. При этом задействованы солнечная и ветровая энергии.

Google объявила себя компанией, полностью перешедшей на возобновляемую энергию — солнечную и ветровую. Об этом ее представители сообщили в официальном блоге, опубликовав там экологический отчет, информирует svodka.net.

В публикации сказано, что за каждый потребленный киловатт-час Google платит киловатт-часом «зеленой» энергии.

«Это делает нас первым публичной компанией нашего размера, которая достигла этого успеха», — отмечается в тексте сообщения старшего вице-президента по технической инфраструктуре Google Урса Хельзле.

При этом Google все еще продолжает потреблять энергию от муниципальных поставщиков. Однако компенсирует ее из возобновляемых источников.

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Хельзе также отметил, что для компании не имеет значения, когда и где произведена энергия. Ключевым является то, что Google покупает «зеленую энергию» в том же объеме, что и потребляет.

Известно, что к этой цели компания стремилась на протяжении семи лет, постепенно сокращая выбросы углерода и переходя на чистую энергию. Впервые о желании перейти на «зеленую» энергию компания заявила в 2010 году.

Уже тогда объем используемой энергии в компании на 57 процентов состоял из возобновляемой.

Также IT-гигант сообщил о том, что заключил множество соглашений и проинвестировал целый ряд проектов солнечных и ветровых электростанций.

Ранее сообщалось, что одного из топ-менеджеров Google переманили в конкурирующую компанию Apple.

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