Наверно, если бы мне пришлось на бытовых примерах описывать, что с нами не так и почему мы системно движемся в сторону, обратную от развития, я бы остановился на владельцах собак. Самый красноречивый и показательный пример «все в одном флаконе» — любовь, ненависть, патернализм, инфантилизм, глупость и недальновидность в приоритетах.

Зима. Сугробы делают непроходными большинство тротуаров. Но, не для всех. Как только наступает потепление все пешеходные пути завалены собачьим дерьмом. Буквально и без преувеличений, весна показывает, кто, где собаку выгуливал. И эта дорога собачьего облегчения начинается от подъездов и заканчивается только в местах, где хозяевам гулять не комильфо.

Бороться с этим методом убеждения или разумных уговоров нереально. Даже у вполне разумных и успешных людей аргументация «почему я не буду гулять в другом месте» и «я не буду убирать сам» опускается до уровня «сам дурак».

И что поражает, например у большинства моих соседей-собакофилов есть дети. Которые бегают по газонам и играют в песочнице. И их же собаки, выгуливаемые их же родителями, нещадно загаживают эти же самые места. И их дети по уши в их же дерьме сначала возятся пол дня, а потом несут всю эту красота домой. А родители, попадая в «капканы» собственных питомцев, матерятся на условных «плохих» владельцев собак, упрямо делая вид, что это не их.

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Когнитивный диссонанс. Сам нагадил, сам угодил в нагаженное и сам обвинил такого же в своих бедах, которые сам себе и создал.

И в этом все мы – владельцы собак, гадящих под домом. Один в один. Мы готовы бороться с соседской собакой, даже если ее хозяин молодец и убирает за собой. Просто мы не можем признать очевидного – все это дерьмо вокруг наше. И ничье другое. Конкретно каждого, а не соседское.

И пока мы будем с одной стороны отрицать очевидное, с другой бороться с эфемерным соседом – мы будем двигаться прочь от цивилизации.

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