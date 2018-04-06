В течение следующих трех лет тарифы на коммунальные услуги будут расти. Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2018-2021 годы, передает

Так, в частности, природный газ в течение следующих трех лет будет дорожать ежегодно на 20%.

Горячая вода и отопление в 2019 году подорожают на 10%, в 2020 году — на 11%, а в 2021 году — на 20%.

За электроэнергию украинцы будут платить на 22,5% больше в 2019 году, на 15% — в 2020 году и на 12,5% больше в 2021 году.

Напомним, в 2021 году минимальная заработная плата украинский составлять 6 200 гривен.

Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию и отопление в Украине в разы меньше, чем в странах Европы.

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