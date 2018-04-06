В Конгрессе США проверяют, могли ли данные пользователей Facebook попасть к российскому "Агентству интернет-исследований", пишет Reuters со ссылкой на источники. В США проверят, могли ли данные пользователей Facebook попасть к россиянам Фото: ЕРА В Конгрессе проверяют, могли ли данные пользователей передать аналитической компании Cambridge Analytica, которая работала по контракту с предвыборным штабом кандидата от республиканцев Дональда Трампа.Академик Кембриджского университета Александр Коган, который в 2015 году продал данные пользователей аналитической компании Cambridge Analytica, заявил, что впервые слышит об "Агентстве интернет-исследований" и не знает ничего о возможной передаче данных России.По данным Reuters, член комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф запросил у Когана его переписку с Cambridge Analytica и бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном, а также любые материалы, связанные с Россией. Коган согласился на сотрудничество.Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.Cambridge Analytica распространила заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей. 11 апреля Цукерберг должен выступить перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США. Среди вопросов, которые расследуют в Конгрессе: обладает ли «Агентство интернет-исследований» и другие российские организации любыми данными от Facebook, повлияло ли использование таких данных на выборы в США и данные скольких пользователей Facebook могли быть получены российскими организациями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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