Великобритания спускает на воду авианосцы, как горячие пирожки, — Злой одессит В то время как одна великая морская сверхдержава лишь мечтает о новых авианосцах, другая возвращает себе былую славу, пополняя флот новейшими боевыми кораблями, водоизмещением более 70 тыс тонн. Так, без особой помпы и припадков величия, в Великобритании прошёл вывод из сухого знаток №1 судостроительного завода Вabcock Marine строящегося авианосца R 09 Prince of Wales, информирует news.eizvestia.com. Буквально на днях в статье “Авианосцы Великобритании стимулируют флот НАТО” я писал о том, как данные боевые корабли Великобритании (HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales) укрепляют флот НАТО и упоминал Prince of Wales в контексте планируемого его спуска на воду в 2018 году. Однако, как мы можем видеть, британцы опередили график. При этом испытания Prince of Wales начнутся не в 2020 году, а на год раньше, в 2019-м. Таким образом, в ближайшее время Великобритания не только вернет себе статус страны, флот которой обладает авианосными ударными группами, но и в составе которых будут одни из крупнейших авианосцев мира, уступающие лишь гигантам ВМС США. Кроме того, в проект Prince of Wales были внесены некоторые изменения, которые позволили, в отличие от флагмана Queen Elizabeth, водоизмещением 70 600 тонн, увеличить водоизмещение “младшего брата” на 3 тыс тонн. Отдельно хотелось бы отметить, что авиационные группы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales будут состоять из 40 летательных аппаратов, основной ударной силой которых станут 36 истребителей пятого поколения F-35B, с возможностью вертикальной посадки. Читайте: Великобритания необычно поздравила украинцев с Рождеством (ВИДЕО) В общем, пока одни мечтают о суперавиносцах и латают “убийцу озонового слоя”, другие пополняют свой состав современными боевыми кораблями, которые будут нести на своем борту не менее нынешний авиафлот. И на всё про всё британцы потратили около 10 лет. Есть над чем задуматься.



