Известный украинский певец Иван Дорн представил клип на песню "Afrika" из своего третьего альбома "OTD".

Видео снимали в Уганде, его автором стал казахстанский режиссер Айсултан Сеитов, дкоторый ранее уже делал Дорну клип его хит "Collaba". "Afrika" - это трек, которому не обязательно быть популярным, чтобы вызывать танцевальную эйфорию в любом зале мира. Это звук музыкальной лихорадки, который есть внутри каждого, не только африканцев. Послушайте, чтобы согласиться со мной!" - прокомментировал релиз Дорн.

Стоит отметить, что в съемках участвовали представители угандийской танцевальной студии Masaka Kids Africana, у которой, по словам команды Дорна, "нет ни стен, ни крыши над головой".

Как сообщал svodka.net, известный украинский певец Макс Барских представил новый клип под названием "Сделай громче" .

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