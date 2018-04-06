Суд в Москве оштрафовал дирекцию фестиваля "Артдокфест" за демонстрацию фильма о войне в Донбассе "Полет пули"

Отмечается, что суд оштрафовал фестиваль из-за того, что картину показали без прокатного удостоверения, - сообщает сайт фестиваля

Фильм "Полет пули" (режиссер Беата бубенец) сняли в Луганской области в 2014 году одним кадром на границе между боевиками и украинскими силами. На фильме есть кадры с батальоном "Айдар".

Премьера фильма, который был сделан в Латвии, состоялась в декабре 2017 года в Москве.

Как отмечает "Артдокфест", по российскому законодательству иностранному фильма для участия и демонстрации в рамках международного кинофестиваля прокатное удостоверение государственного образца не требуется.

Напомним, 10 декабря 2017 года в рамках фестиваля "Артдокфест", который проходил в Москве, неизвестные сорвали показ фильма "Полет пули".

Во время показа в кинотеатр "Жовтень" ворвалась группа лиц с требованием прекратить сеанс. Впоследствии выяснилось, что к срыву причастны участники объединения SERB.

Через три дня после происшествия в Москве арестовали участников срыва показа ленты о войне в Донбассе.