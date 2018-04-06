|В России оштрафовали фестиваль за показ фильма о войне в Донбассе
|06.04.2018 13:57
|
Суд в Москве оштрафовал дирекцию фестиваля "Артдокфест" за демонстрацию фильма о войне в Донбассе "Полет пули"В РФ международный фестиваль документального кино "Артдокфест" оштрафовали на 100 тыс. рублей за два показа фильма "Полет пули" о военных действиях в Счастье.
Фото: скріншот currenttime.tv
Отмечается, что суд оштрафовал фестиваль из-за того, что картину показали без прокатного удостоверения, - сообщает сайт фестиваля
Фильм "Полет пули" (режиссер Беата бубенец) сняли в Луганской области в 2014 году одним кадром на границе между боевиками и украинскими силами. На фильме есть кадры с батальоном "Айдар".
Премьера фильма, который был сделан в Латвии, состоялась в декабре 2017 года в Москве.
Как отмечает "Артдокфест", по российскому законодательству иностранному фильма для участия и демонстрации в рамках международного кинофестиваля прокатное удостоверение государственного образца не требуется.
Напомним, 10 декабря 2017 года в рамках фестиваля "Артдокфест", который проходил в Москве, неизвестные сорвали показ фильма "Полет пули".
Во время показа в кинотеатр "Жовтень" ворвалась группа лиц с требованием прекратить сеанс. Впоследствии выяснилось, что к срыву причастны участники объединения SERB.
Через три дня после происшествия в Москве арестовали участников срыва показа ленты о войне в Донбассе.
Белорусский телеканал ОНТ убрал с показа пропагандистский фильм "Крым"режиссера Алексея Пиманова.