Эдуард Биров

Pax Americana пошел вразнос. США и западные страны совершают одну глупость за другой. Все это обставляется пафосными заявлениями и серьезными лицами. То, чего так долго ожидали противники Pax Americana, случается на наших глазах.

Pax Americana пошел вразнос. США и западные страны совершают одну глупость за другой. Все это обставляется пафосными заявлениями и серьезными лицами, но от того еще больше растет растерянность как между населения, так и в элите.

Только за последние дни США собирались нарастить силы в Сирии, вывести силы из Сирии, продать услуги военных в Сирии Саудовской Аравии.

За считаные недели Лондон успел голословно обвинить Москву в отравлении Скрипаля, признаться, что доказательств вины России нет, повторить обвинение и вылечить отравленную смертельным газом Юлию Скрипаль.

В это же время Вашингтон умудрился напугать пошлинами Евросоюз, отложить пошлины, ввести их против России и Китая, заявив, что торговые войны легко выигрываются, и получить ответку, после чего заявить, что США не ведут торговую войну с Китаем.

За последние месяцы США подорвали доверие ряда международных организаций – ВАДА, МОК, ОЗХО, ВТО, которые играли значительную роль в глобализации и перехвате функций у национальных структур, тем самым начав разрушение собственного проекта глобализма.

То, чего так долго ожидали противники Pax Americana, случается на наших глазах – англосаксонский миропорядок разваливается и входит в стадию откровенного маразма, но мы не верим собственным глазам и ищем какие-то логические объяснения.

Некоторые сторонники версии «Трампнаш» предпочитают воспринимать противоречия как намеренные действия антиглобалиста и засланного казачка Трампа по развалу «Империи добра». Но сюда не укладываются откровенно антироссийские шаги Трампа типа «кремлевского доклада» и высылки дипломатов, а также разрушительные инициативы европейских стран, реализуемые без Трампа.

Пессимисты видят в каждом противоречивом решении и заявлении коварство англосаксов. Но даже ему есть предел – и когда британские полицейские уносят якобы излучающую смертельную опасность скамейку в Солсбери спустя несколько дней, понимаешь, что тут нет никакого коварства, а чистой воды маразм.

Политический маразм выживающей из ума цивилизации.

Разрушение идеалов и основ западного мира в постмодернистском либеральном изводе происходит давно, не первый год, но в последние месяцы этот процесс ускорился и переступил какой-то предел. Что-то щелкнуло при достижении критической массы – и последовал обвал.

Наступает хаотизация.

Демократические СМИ Запада давно превратились в посмешище даже в глазах собственной публики, но телеканал Russia Today приобрел значение ключевого источника информации именно в последние полгода, когда его начали прессовать за альтернативное мнение.

Американские и британские медиахолдинги впадают в истерику и воюют с Белым домом, и тем самым хоронят себя еще больше.

О манипуляциях и слежке в соцсетях говорили на Западе не первый год, но свой же «Фейсбук» стали прессовать только сейчас, и даже не столь важен повод – просто иллюзия анонимности и свободы в интернете разрушена окончательно. Равно как и светлый образ умного одиночки Цукерберга. На очереди крах такого же раскрученного проекта «Илон Маск».

Раньше американцы все же верили, что армия США борется с террористами, пусть ради этого и приходится бомбить государства и кровавые режимы. Но пример Сирии, где при американцах сила ИГИЛ (организация, запрещенная в России — прим.ред.) только росла, а после прихода ВКС России террористическое квазигосударство уничтожено – убийственный для США факт, и его не перешибешь никакой мощью антироссийской пропаганды.

Нет, американцы не побежали осаждать Пентагон с требованием мира, но образ бравого рейнджера, несущего свет демократии народам планеты, где-то внутри каждого американца погас.

Как погас и образ удачливого дельца Уолл-стрит, который одним щелчком пальцев двигает миллиардами и способен обрушить любые индексы, валюту и акции. Вдруг оказалось, что та же цена на нефть уже неподвластна американским дельцам.

Русские при поддержке арабов и иранцев благодаря гениальной сделке ОПЕК+ перехватили управление нефтяным рынком, и США не могут в одночасье обрушить черное золото. В то же время 26 марта Китай запустил торговлю нефтяными фьючерсами в юанях. А на очереди газовая сделка.

Параллельно был уничтожен прогрессивный миф об экономической открытости и финансовой свободе Запада: мол, снятие границ для капиталов позволяет обогащаться всем странам под чутким руководством Вашингтона.

Теперь Вашингтон, Лондон и Брюссель выстраивают торговые и экономические барьеры, а Москва и Пекин призывают к соблюдению открытости экономики. На предпоследнем Давосе Си Цзиньпин корил Запад за протекционизм, а на прошлом – то же самое повторил руководитель Индии Монди. Что это? Это многополярный мир, детка!

Он вступает в свои права не спеша и деловито. И нравственный руководитель нового миропорядка хорошо виден хотя бы по событиям последних дней.

В то время как Владимир Путин запускал строительство первой атомной станции на территории Турции (этой недавно абсолютно прозападной страны) и решал с Эрдоганом и Роухани судьбу Сирии, в Москве на международную конференцию по безопасности съехались главы минобороны 30 государств. В том числе двух самых густонаселенных – Индии и Китая.

И это не просто налог уважения или совпадение, а отражение реального изменения баланса сил.

В то время как многополярный миропорядок все активнее вступает в свои права, Pax Americana теряет не просто доминирование (это произошло в 2014–2017 годах), а управление и контроль за внутренними процессами. Там царит растерянность и отчаяние, которое внешне выражается в озлобленности и русофобии.

Слово бывшему послу России в США Сергею Кисляку, который не понаслышке знает о настроениях внутри американского истеблишмента и :

«Американцы переживают тяжелый период в собственной истории. Как я уже говорил, им надо «перенастроиться» на новые реалии в мире. Россия оказалась втянута в их внутренние разборки, потому что мы единственная страна, которая обладает таким же, как у них, потенциалом ядерного сдерживания. Но и Китай бросает США долгосрочный экономический вызов. Отношения США с Европой также развиваются непросто.

Сами американцы начинают разрушать все свои концепции глобализма – концепции, которые они сами же навязывали миру. Они начинают вводить нормы протекционистской защиты собственных рынков и производителей – то, против чего они столько лет, если не десятилетий, энергично выступали. Они ведь и нас уговаривали как можно скорее присоединиться к ВТО. А теперь они вводят против нас санкции, которые с этими самыми принципами свободы торговли и глобализма никак не согласуются.

Кстати, своими санкциями они начинают разрушать первоосновы глобальной экономики. Все это у них делается, потому что американцы вдруг начали осознавать, что глобальные процессы в долгосрочном плане работают не в их пользу. Время работает против них».

Время работает против них – и чем дальше, тем больше. Новые реалии беспощадно надвигаются, но англосаксонские элиты не собираются меняться адекватно им. В новой системе координат им просто нет места.

Их собственные национальные ресурсы ограничены, а глобальный контроль за внешними ресурсами, доступ к которым и обеспечивал доминирование, они теряют. Это ставит под вопрос существование не просто Pax Americana, но и самих западных государств как таковых.

Запад уничтожает механизмы глобализма не потому, что осознал свою ошибку и там победили национально ориентированные силы (это иллюзия), а потому, что этот глобализм стал невыгоден.

Глобалистские элиты, пребывая в агонии и понимая, что их либеральные инструменты стали действовать против них, пытаются с помощью Трампа включить форс-мажорный сценарий по возвращению классического протекционистского капитализма с торговыми войнами и агрессивной внешней политики.

Вот почему если раньше США затягивали страны в глобальную пирамиду под видом свободной экономики, то сейчас они выкидывают из нее, пытаясь обрушить все точки роста, которые уже приноровились к либеральным инструментам. И это, конечно, смешной сарказм судьбы.

Однако Сергей Кисляк недооценивает степень угрозы от этой агонии США. Он считает, что американцы поистерят-поистерят – и вынуждены будут смириться с новыми правилами многополярного мироустройства, где они только лишь один из нескольких центров силы. Это слишком благодушные ожидания.

Уже сейчас видно и понятно, что Вашингтон и Уолл-стрит пойдут до конца. Англосаксонские элиты шли столетиями к глобальной власти не для того, чтобы отказаться от нее и сесть за один стол со всякими дикарями. Нет. Их мессианство нельзя недооценивать – они готовы обрушить весь мир в небытие, если этот мир откажется признать их власть.

Владимир Путин, в свою очередь, отлично это понимает и не тешит себя иллюзиями – вот почему Послание-2018 было выдержано в столь жестком тоне, действительно с угрозой превентивного смертельного удара.

Этим же объясняется и фраза «Зачем нам такой мир, если не будет России?» – потому что без России как силы, сдерживающей человечество от гибели, США тут же превратят мир в концлагерь капитала, в царство ненависти и хаоса.

К сожалению, неконтролируемый развал американоцентричного миропорядка не менее опасен, чем его окончательное торжество – вот почему Москва в последние 15 лет не стремится ускорить его и часто ищет компромисса.

Тем не менее, похоже, человечество входит в этот исторический период, и незападной его части пора задуматься о том, как бы превентивно нейтрализовать угрозу применения мощи натовской военной машины в условиях дезорганизации Запада.

Как бы фантастично это сейчас ни звучало, но вскоре в полный рост может встать вопрос, зеркально отражающий дискуссии 1991 года о дальнейшей судьбе СССР.

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