Пока что позиция Эрдогана вынужденная. Но каждый его шаг в сторону нашей страны и последующий окрик Запада оставляет ему все меньше возможности для маневра в обратную сторону

Владимир Лактюшин

Россия ускорит поставки Турции ракетных комплексов С-400, о которых была достигнута ранее договоренность. Напомню, летом СМИ о том, что Турции будут поставлены четыре ракетных дивизиона по цене примерно 500 млн долл. каждый. В декабре глава «Ростеха» Сергей Чемезов – общая сумма сделки составит 2,5 млрд долл. (ведь еще необходимы комплектующие и работа наших специалистов), из которых 45% Турция выплатит авансом. Добавим сюда значительные суммы на последующее постоянное обслуживание наших ракетных комплексов.

Будет ускорено строительство «Росатомом» первой турецкой атомной электростанции «Аккую», которая после ввода в строй будет обеспечивать около 10% потребности Турции в электроэнергии (решение о строительстве было принято еще в 2010 году, но постоянно затягивалось, хотя наша сторона уже вложила в проект около 2 млрд. долл., порядка 10% от общей суммы затрат). Старт строительству дал 3 апреля лично президент России.

Газопровод «Турецкий поток» (который в конце апреля дотянут уже до берегов Турции) беспрепятственно понесет российский газ далее к заказчикам в Южной Европе, что было еще раз подтверждено на высшем уровне.

Россия и Турция создают общий фонд для инвестиций, в который каждая из сторон вложит около 500 млн. долл.

Наконец, на совместной встрече в Анкаре лидеры России, Турции и Ирана договорились о подтверждении границ Сирийской Арабской Республики и участии в ее восстановлении после завершения борьбы с иностранными террористами, поддержанными Западом.

Таков лишь краткий список итогов двухдневного визита президента Владимира Путина в Анкару, наглядно продемонстрировавшего прорыв в российско-турецких отношениях.

Эти достижения и общая дружеская атмосфера общения лидеров двух стран выглядели тем более впечатляюще с учетом того, что в конце 2015 года Россия и Турция стояли на грани войны (после того, как турецкий истребитель сбил в небе над Сирией наш Су-24), выплеснувшейся, правда, лишь в экономическую плоскость. Россия заблокировала строительство «Турецкого потока» и АЭС «Аккую», поставки турецких томатов в нашу страну и туристические чартеры на турецкие курорты. Были заморожены культурные контакты, российские общественники выражали свое возмущение агрессорам.

Эта «холодная» война могла легко перерасти в «горячую», так как весной 2016 года Турция с ее десятой по величине армией в мире вошла в альянс нескольких десятков стран Ближнего Востока и Северной Африки, ставивший целью военное набег в Сирию, где при поддержке российских Военно-Космических Сил армия Башара Асада и добровольцы из Ирана и Афганистана начали громить и теснить террористов.

Финальным смотром сил накануне вторжения коалиции в Сирию стали маневры «Северный гром», в марте 2016-го на севере Саудовской Аравии около 350 тыс. военных (преимущественно из сил спецназа разных стран), 20 тыс. танков и 2,5 тыс. самолетов. В ходе учений саудовские боевые самолеты были переброшены на военную базе НАТО «Инджирлик» на юго-востоке Турции.

Россия не сдалась, и стойкость нашей страны в окружении врагов, непременно, вскоре была оценена в Турции, где в июле 2016 года прозападные военные попытались провести военный переворот, свергнув Эрдогана и расстреляв с самолетов парламент. Стало ясно, что турецкая армия действовала «втемную» по планам, составленным Вашингтоном по уничтожению Сирийской Арабской Республики и созданию на ее месте нового Косово, где власть получили бы вчерашние боевики и тут же возникли бы мощные базы США.

Эрдоган осознал эту угрозу со стороны Запада и развернулся в сторону России, в конце прошлого года вопрос о закрытии базы «Инджирлик» и радиолокационных станций США на турецкой территории, направленных в том числе против нашей страны. Угрозы США ввести санкции против Турции за покупку российских ракетных комплексов С-400 дали еще раз понять, где находится наш главный общий враг, желающий реализовать свои планы ценой русской и турецкой крови.

Конечно, мы не должны питать иллюзий – пока что позиция Эрдогана вынужденная. Но каждый его шаг в сторону нашей страны и последующий окрик Запада оставляет ему все меньше возможности для маневра в обратную сторону. И мы должны помогать разряжению напряжения между нашими странами и налаживанию взаимоотношений.

В этой связи особенно важной выглядит «народная дипломатия», наводящая мосты с турецкой пророссийской оппозицией в лице партии «Ватан» («Родина»), на которую ориентируются многие офицеры турецкой армии и жандармерии (аналог Росгвардии), никогда не одобрявшие прозападный курс официальной Анкары. Именно этому были посвящены поездки делегации руководства партии «Родина» (с моим участием) (где находится штаб-квартира «Ватана») 27-29 февраля и 17-23 марта .

Уровень приема – возложение венков в мавзолее Мустафы Кемаля Ататюрка (создателя современной Турецкой Республики) вместе с военным караулом, посещение крупного турецкого телеканала ATV и встреча с его генеральным директором, а также Великого Национального Собрания (турецкого парламента) – сам по себе говорит о многом, о том, насколько важным считают в Турции отношения с нашей страной и ее представителями (а именно таковых и видели в лице делегации «спецназа президента»). Сейчас можно уже сказать и несколько больше, чем до этого – в ходе посещения турецкого парламента мы имели беседу с депутатом от правящей эрдогановской Партии справеливости и развития, говорившим (как и генеральный директор ATV) о внешних угрозах Турции, заговоре прозападных сил и необходимости налаживания отношений со странами-соседями.

Завершился наш визит в рамках «народной дипломатии» только за неделю с небольшим до официального визита национального лидера России в Анкару.

Владимир Лактюшин – руководитель движения «Тигры Родины» – молодежного крыла партии «Родина»