Пока что позиция Эрдогана вынужденная. Но
каждый его шаг в сторону нашей страны и последующий окрик Запада
оставляет ему все меньше возможности для маневра в обратную
сторону
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Россия ускорит поставки Турции
ракетных комплексов С-400, о которых была достигнута ранее
договоренность. Напомню, летом СМИ о том, что Турции будут
поставлены четыре ракетных дивизиона по цене примерно 500 млн долл.
каждый. В декабре глава «Ростеха» Сергей Чемезов – общая сумма
сделки составит 2,5 млрд долл. (ведь еще необходимы комплектующие и
работа наших специалистов), из которых 45% Турция выплатит авансом.
Добавим сюда значительные суммы на последующее постоянное
обслуживание наших ракетных комплексов.
Будет ускорено строительство
«Росатомом» первой турецкой атомной электростанции «Аккую», которая
после ввода в строй будет обеспечивать около 10% потребности Турции
в электроэнергии (решение о строительстве было принято еще в 2010
году, но постоянно затягивалось, хотя наша сторона уже вложила в
проект около 2 млрд. долл., порядка 10% от общей суммы затрат).
Старт строительству дал 3 апреля лично президент России.
Газопровод «Турецкий поток»
(который в конце апреля дотянут уже до берегов Турции)
беспрепятственно понесет российский газ далее к заказчикам в Южной
Европе, что было еще раз подтверждено на высшем уровне.
Россия и Турция создают общий фонд
для инвестиций, в который каждая из сторон вложит около 500 млн.
долл.
Наконец, на совместной встрече в
Анкаре лидеры России, Турции и Ирана договорились о подтверждении
границ Сирийской Арабской Республики и участии в ее восстановлении
после завершения борьбы с иностранными террористами, поддержанными
Западом.
Таков лишь краткий список итогов
двухдневного визита президента Владимира Путина в Анкару, наглядно
продемонстрировавшего прорыв в российско-турецких отношениях.
Эти достижения и общая дружеская
атмосфера общения лидеров двух стран выглядели тем более
впечатляюще с учетом того, что в конце 2015 года Россия и Турция
стояли на грани войны (после того, как турецкий истребитель сбил в
небе над Сирией наш Су-24), выплеснувшейся, правда, лишь в
экономическую плоскость. Россия заблокировала строительство
«Турецкого потока» и АЭС «Аккую», поставки турецких томатов в нашу
страну и туристические чартеры на турецкие курорты. Были заморожены
культурные контакты, российские общественники выражали свое
возмущение агрессорам.
Эта «холодная» война могла легко
перерасти в «горячую», так как весной 2016 года Турция с ее десятой
по величине армией в мире вошла в альянс нескольких десятков стран
Ближнего Востока и Северной Африки, ставивший целью военное набег в
Сирию, где при поддержке российских Военно-Космических Сил армия
Башара Асада и добровольцы из Ирана и Афганистана начали громить и
теснить террористов.
Финальным смотром сил накануне
вторжения коалиции в Сирию стали маневры «Северный гром», в марте
2016-го на севере Саудовской Аравии около 350 тыс. военных
(преимущественно из сил спецназа разных стран), 20 тыс. танков и
2,5 тыс. самолетов. В ходе учений саудовские боевые самолеты были
переброшены на военную базе НАТО «Инджирлик» на юго-востоке
Турции.
Россия не сдалась, и стойкость
нашей страны в окружении врагов, непременно, вскоре была оценена в
Турции, где в июле 2016 года прозападные военные попытались
провести военный переворот, свергнув Эрдогана и расстреляв с
самолетов парламент. Стало ясно, что турецкая армия действовала
«втемную» по планам, составленным Вашингтоном по уничтожению
Сирийской Арабской Республики и созданию на ее месте нового Косово,
где власть получили бы вчерашние боевики и тут же возникли бы
мощные базы США.
Эрдоган осознал эту угрозу со
стороны Запада и развернулся в сторону России, в конце прошлого
года вопрос о закрытии базы «Инджирлик» и радиолокационных станций
США на турецкой территории, направленных в том числе против нашей
страны. Угрозы США ввести санкции против Турции за покупку
российских ракетных комплексов С-400 дали еще раз понять, где
находится наш главный общий враг, желающий реализовать свои планы
ценой русской и турецкой крови.
Конечно, мы не должны питать
иллюзий – пока что позиция Эрдогана вынужденная. Но каждый его шаг
в сторону нашей страны и последующий окрик Запада оставляет ему все
меньше возможности для маневра в обратную сторону. И мы должны
помогать разряжению напряжения между нашими странами и налаживанию
взаимоотношений.
В этой связи особенно важной
выглядит «народная дипломатия», наводящая мосты с турецкой
пророссийской оппозицией в лице партии «Ватан» («Родина»), на
которую ориентируются многие офицеры турецкой армии и жандармерии
(аналог Росгвардии), никогда не одобрявшие прозападный курс
официальной Анкары. Именно этому были посвящены поездки делегации
руководства партии «Родина» (с моим участием) (где находится
штаб-квартира «Ватана») 27-29 февраля и 17-23 марта .
Уровень приема – возложение венков
в мавзолее Мустафы Кемаля Ататюрка (создателя современной Турецкой
Республики) вместе с военным караулом, посещение крупного турецкого
телеканала ATV и встреча с его генеральным директором, а также
Великого Национального Собрания (турецкого парламента) – сам по
себе говорит о многом, о том, насколько важным считают в Турции
отношения с нашей страной и ее представителями (а именно таковых и
видели в лице делегации «спецназа президента»). Сейчас можно уже
сказать и несколько больше, чем до этого – в ходе посещения
турецкого парламента мы имели беседу с депутатом от правящей
эрдогановской Партии справеливости и развития, говорившим (как и
генеральный директор ATV) о внешних угрозах Турции, заговоре
прозападных сил и необходимости налаживания отношений со
странами-соседями.
Завершился наш визит в рамках
«народной дипломатии» только за неделю с небольшим до официального
визита национального лидера России в Анкару.
Владимир
Лактюшин – руководитель движения «Тигры Родины» –
молодежного крыла партии «Родина»