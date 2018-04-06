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Шишкин: Если судить участников революции, Порошенко первым должен сесть на скамью подсудимых за узурпацию власти
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06.04.2018 14:02
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Активист Евромайдана Иван Бубенчик действовал в ответ на
антиконституционные действия правоохранителей, а вместе с
революционерами нужно судить пришедшего к власти благодаря Майдану
президента Петра Порошенко, считает экс-генпрокурор Виктор Шишкин.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Виктор
Шишкин: Нельзя защищаться от преступника с пистолетом только
поднятием книги Фото: uacrisis.org "Банда экс-президента Виктора
Януковича совершила антиконституционные действия, а если власть или
ее элементы совершают антиконституционные действия, у народа есть
право на восстание. Оно исходит из 5-й статьи Конституции Украины,
хотя напрямую там это не говорится. Оно исходит из преамбулы
Всемирной декларации прав человека и других документов, где у
народа есть право на сопротивление", – пояснил он.Экс-судья
отметил, что применение оружия, в том числе активистом Евромайдана
Иваном Бубенчиком, было ответом на преступные действия власти и
подпадает под статью о самозащите."Нельзя защищаться от преступника
с пистолетом только поднятием книги, которая называется Уголовный
кодекс или Конституция. Ответ должен быть адекватным, и он был. И
сегодня, если теперь уже банда Порошенко (президент Украины
Петр Порошенко. – ) пытается засудить как раз за такие
действия участников революции, то сам Порошенко первым должен сесть
на скамью подсудимых. Тогда он узурпировал власть, тогда он пришел
на крови Майдана", – подчеркнул Шишкин.Он добавил, что в
случае осуждения Бубенчика надо вернуть в Украину Януковича,
извиниться перед ним и посадить в тюрьму нынешнего президента,
генпрокурора Юрия Луценко и главу МВД Арсена Авакова."Я другой ни
юридической, ни общей логики не вижу в ваших контрреволюционных
действиях", – подытожил экс-судья.
https://www.facebook.com/SocSysUA/videos/202973970298453/
В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик
рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из
автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли
по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать
не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно
на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в
затылок, и это правда", – подчеркнул активист.В Генеральной
прокуратуре Украины (ГПУ) тогда отмечали, что привлечь
Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии,
объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве
свидетеля, однако от допросов уклонялся.3 апреля Бубенчика
задержали и доставили в Печерский райсуд Киева для
избрания меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили,
что активист подозревается в убийстве правоохранителя и
военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство
военнослужащего. Избрание меры пресечения в этот день по
ходатайству адвокатов перенесли. 4 апреля генпрокурор Юрий
Луценко заявил, что расследованием дела Бубенчика будет
заниматься другая группа прокуроров. Глава ГПУ отметил, что
считает неправильной квалификацию его действий.Вчера
Генпрокуратура отозвала подозрение активисту в умышленном
убийстве двоих сотрудников правоохранительных органов
и объявила новое – посягательство на жизнь сотрудников
правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием.
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