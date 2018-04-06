В Международном аэропорту "Борисполь" снесут простаивающий в настоящее время терминал В. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин, пишет LIGA.net .

По словам чиновника, снос здания предусматривает концепция развития аэропорта до 2045 года.

"Так сложилось, что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая священная корова и символ Борисполя. Но он сегодня для нас, как чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально использовать в ближайшие годы тяжело. Поэтому концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала В. Скорее только, к 2030 году станет вопрос о его сносе", - заявил Рябикин.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время данную концепцию рассматривает Кабинет министров Украины. Основная идея концепции заключается в том, чтобы на территории, где расположены терминалы B и D, создать один мега-терминал. Там будет реализована двухсторонняя галерея и две взлетно-посадочные полосы. А терминал D со временем станет Point-to-Рoint - терминалом, который также сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки.

Как сообщал svodka.net, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что переговоры с ирландским лоукостеров Ryanair о ее выходе на украинский рынок прошли успешно .

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