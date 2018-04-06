|В "Борисполе" снесут один из терминалов
|06.04.2018 14:04
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В Международном аэропорту "Борисполь" снесут простаивающий в настоящее время терминал В. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин, пишет LIGA.net.
По словам чиновника, снос здания предусматривает концепция развития аэропорта до 2045 года.
"Так сложилось, что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая священная корова и символ Борисполя. Но он сегодня для нас, как чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально использовать в ближайшие годы тяжело. Поэтому концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала В. Скорее только, к 2030 году станет вопрос о его сносе", - заявил Рябикин.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время данную концепцию рассматривает Кабинет министров Украины. Основная идея концепции заключается в том, чтобы на территории, где расположены терминалы B и D, создать один мега-терминал. Там будет реализована двухсторонняя галерея и две взлетно-посадочные полосы. А терминал D со временем станет Point-to-Рoint - терминалом, который также сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки.
Как сообщал svodka.net, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что переговоры с ирландским лоукостеров Ryanair о ее выходе на украинский рынок прошли успешно.
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