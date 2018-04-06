|В Киеве нашли склад с поддельным элитным алкоголем
|06.04.2018 14:05
|
Подделывали торговые марки Finlandia, Jim Beam, MetaxaПравоохранители нашли в Киеве тайный цех для изготовления и хранения подакцизных товаров.
Фото: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
"Злоумышленники с целью собственного обогащения течение 2016-2018 годов организовали систематическое незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров - алкогольной продукции с использованием брендов известных торговых марок Finlandia, Jim Beam, Metaxa и т.д.", - сообщаетпрокуратура Киева.
В течение обысков в складских помещениях изъято более 1 тыс. Бутылок алкогольных изделий без соответствующих марок акцизного налога, водку "Пшеничная", расфасованную в тетрапак общим объемом более 10 тыс. Литров, жидкость с характерным запахом спирта общим объемом более 4 тыс. литров, а также оборудования для незаконного изготовления подакцизных товаров, договоры, контракты, первичные бухгалтерские документы, черновые записи, денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности.
Ранее, же итомирськи правоохранители ликвидировали сеть изготовления фальсифицированного алкоголя и изъяли шесть тонн ликеро-водочной продукции.