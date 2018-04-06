Подделывали торговые марки Finlandia, Jim Beam, Metaxa

"Злоумышленники с целью собственного обогащения течение 2016-2018 годов организовали систематическое незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров - алкогольной продукции с использованием брендов известных торговых марок Finlandia, Jim Beam, Metaxa и т.д.", - сообщает прокуратура Киева.

В течение обысков в складских помещениях изъято более 1 тыс. Бутылок алкогольных изделий без соответствующих марок акцизного налога, водку "Пшеничная", расфасованную в тетрапак общим объемом более 10 тыс. Литров, жидкость с характерным запахом спирта общим объемом более 4 тыс. литров, а также оборудования для незаконного изготовления подакцизных товаров, договоры, контракты, первичные бухгалтерские документы, черновые записи, денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности.