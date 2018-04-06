В распоряжение Центра управления расследованиями (ЦУР) попали документы о строительстве новой секретной дачи для глав России и "Роснефти", расположенной под Красноярском, передает со ссылкой на .

Резиденция расположена в 50 км от Красноярска на берегу Красноярского водохранилища на 235,5 га леса. Официально строится спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) для нужд ее дочерней компании — АО "Ванкорнефть". На строительство уже потрачено 8,87 млрд рублей (138 миллионов долларов, - прим. "Апострофа").

Генподрядчик "Итал Инжиниринг Интернешнл" в портфолио на своем сайте назвал главный дом "частным жилым домом в Сибири" площадью 2 880 кв. м. и выложил несколько эскизов.

Так, все северное крыло здания предназначено для размещения одного человека. Для господина в доме планируется отдельная спальня с гардеробной и балконом. В этом же крыле располагается студия с большим столом на 10 человек и барной стойкой. А между спальней и студией — ванная комната с джакузи.

Кроме того, судя по документам, планируется построить большой административный блок и не одну вертолетную площадку, а две — на три посадочных места. Что касается средств безопасности, в каждом здании была предусмотрена охранная сигнализация, даже в часовне, и планировался дом охраны в три этажа.

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