Во время своего кругосветного турне в рождественскую ночь Санта Клаус раздал больше 7 миллиардов подарков детям со только мира. Об этом свидетельствуют данные NORAD Tracks Santa, передает

Санта Клаус начал свое путешествие из Австралии и Новой Зеландии 24 декабря, и, преодолев около 510 миллионов километров вокруг Земного шара, вернулся к своему Дому Санты на Северном полюсе.

В этом году, как утверждают специалисты из NORAD, Санта Клаус раздал 7,281,439,471 подарков детям из разных уголков мира. Не обошел он и Украину, где за ним можно было наблюдать в 21:40 по киевскому времени.

На сайте NORAD Tracks Santa, запущенному командованием воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD), создали специальную интерактивную карту, на которой можно онлайн следить за полетом Санты.

Чтобы оперативно отслеживать его путь, NORAD использует четыре системы контроля - спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные Санта-камеры, видео с которых есть на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобный маяку, красный нос Рудольфа.

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