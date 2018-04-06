Мир меняется так быстро, что СМИ не
успевают понимать, что происходит. А происходит смена мировых
полюсов
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Вот только два события из ленты
новостей:
1. В Анкаре произошла встреча
Путина, Эрдогана и Рухани. Президенты России, Турции и Ирана
встретились и обсудили... Что они обсуждали? Это только на первый
взгляд они говорили о взаимодействии в Сирии, об энергетических
проектах, о новом уровне доверия. Это всё детали. Если в целом –
ОНИ ДЕЛИЛИ МИР. Не много и не мало. Без США. Без Европы. Трое
мужчин встретились и решили, что теперь будет так и так. И ещё вот
так.
И не только на Ближнем Востоке.
Прежде только, в Европе. Ибо возникает новая конфигурация сил в
зоне Ближнего Востока и юга Средиземноморья. А как же Запад? А
никак. Ему сообщат о результатах. И это всё. Учитывая глобальные
последствия этой встречи, тройка Путин-Эрдоган-Рухани вполне
заслуживает звания «Большой». Любые угрозы со стороны США теперь
значат ещё меньше, чем до этого. США проглотили сам факт встречи и
утёрлись. Промолчали. А в политике молчание говорит намного больше,
чем слова. В Анкаре прошёл саммит победителей.
2. Но всё в мире относительно. На
фоне Сталина-Рузвельта-Черчилля данная тройка, может и не так
велика. Но в это же время в Аахене собралась другая тройка –
Меркель-Макрон-Порошенко. Кто там собрался? Это собрание детей
лейтенанта Шмидта, решивших составить очередную конвенцию.
Встретились вассалы США, не влияющие в мире сами по себе ни на что.
Что они делали? Одним словом – они жаловались друг другу на Россию
и Путина. Подбадривали друг друга. Двигали на карте войска в
Донбассе и делали вид, что они могут это сделать и в жизни.
Хотя без Путина и Трампа они ничего
сделать не могут, и все прекрасно это понимают. Порошенко замочил
слезами все пиджаки Меркель и Макрону, те как могли его утешали,
теребя его пегие кудри. Но все понимали, что сделать они ничего не
могут. Эта тройка на фоне той, что в Анкаре, заслуживает названия
«маленькой». Такая маленькая троечка. Саммит слуг, собравшихся в
отсутствие хозяев. Саммит неудачников.
Пресса как всегда смотрела на
детали. Россия и Турция планируют подписать 5 документов, между
которых меморандумы о сотрудничестве в области информационных
технологий, социальной политики, семьи и спорта. Помимо этого,
Москва и Анкара могут заключить два соглашения по линии Российского
фонда прямых инвестиций. Стороны накануне согласовали строительство
АЭС «Аккую», проект на 20 млрд долларов, где у России будет 51%.
Турция получает не только трубопровод в Европу, но и скидку на газ.
Опять же С-400.
Иран, когда присоединится, будет
обсуждать стратегию сохранения целостности Сирии, что ему нужно для
давления на Израиль и США. Россия идёт навстречу Турции по вопросу
курдов, в ответ на что Турция гарантированно будет на стороне
России. И пока эта тройка планирует передел ключевой части мира,
Трамп, по мнению газеты The Washington Post, ищет, как из Сирии
выйти.
За этими деталями как-то ускользает
общая картина. Слышите, как трещат стропила? Это трещат опоры
старого мира. В Аахене Порошенко, размазывая по чумазым мордасам
невидимые миру слёзы, жмётся к таким же несчастным Меркель и
Макрону. Америка их кинула. Она сама не знает, как быть в этой
ситуации. Вот и жмутся политические сироты друг к другу. Бедность
жмётся к бедности, слабость к слабости.
Мир изменился. И продолжает
меняться так быстро, что мы не поспеваем за этими переменами. Мы
всё ещё верим, что Запад силён. Но если это так, то, что делают в
Анкаре Путин, Эрдоган и Роухани?