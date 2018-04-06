Мир меняется так быстро, что СМИ не успевают понимать, что происходит. А происходит смена мировых полюсов

Александр Халдей

Вот только два события из ленты новостей:

1. В Анкаре произошла встреча Путина, Эрдогана и Рухани. Президенты России, Турции и Ирана встретились и обсудили... Что они обсуждали? Это только на первый взгляд они говорили о взаимодействии в Сирии, об энергетических проектах, о новом уровне доверия. Это всё детали. Если в целом – ОНИ ДЕЛИЛИ МИР. Не много и не мало. Без США. Без Европы. Трое мужчин встретились и решили, что теперь будет так и так. И ещё вот так.

И не только на Ближнем Востоке. Прежде только, в Европе. Ибо возникает новая конфигурация сил в зоне Ближнего Востока и юга Средиземноморья. А как же Запад? А никак. Ему сообщат о результатах. И это всё. Учитывая глобальные последствия этой встречи, тройка Путин-Эрдоган-Рухани вполне заслуживает звания «Большой». Любые угрозы со стороны США теперь значат ещё меньше, чем до этого. США проглотили сам факт встречи и утёрлись. Промолчали. А в политике молчание говорит намного больше, чем слова. В Анкаре прошёл саммит победителей.

2. Но всё в мире относительно. На фоне Сталина-Рузвельта-Черчилля данная тройка, может и не так велика. Но в это же время в Аахене собралась другая тройка – Меркель-Макрон-Порошенко. Кто там собрался? Это собрание детей лейтенанта Шмидта, решивших составить очередную конвенцию. Встретились вассалы США, не влияющие в мире сами по себе ни на что. Что они делали? Одним словом – они жаловались друг другу на Россию и Путина. Подбадривали друг друга. Двигали на карте войска в Донбассе и делали вид, что они могут это сделать и в жизни.

Хотя без Путина и Трампа они ничего сделать не могут, и все прекрасно это понимают. Порошенко замочил слезами все пиджаки Меркель и Макрону, те как могли его утешали, теребя его пегие кудри. Но все понимали, что сделать они ничего не могут. Эта тройка на фоне той, что в Анкаре, заслуживает названия «маленькой». Такая маленькая троечка. Саммит слуг, собравшихся в отсутствие хозяев. Саммит неудачников.

Пресса как всегда смотрела на детали. Россия и Турция планируют подписать 5 документов, между которых меморандумы о сотрудничестве в области информационных технологий, социальной политики, семьи и спорта. Помимо этого, Москва и Анкара могут заключить два соглашения по линии Российского фонда прямых инвестиций. Стороны накануне согласовали строительство АЭС «Аккую», проект на 20 млрд долларов, где у России будет 51%. Турция получает не только трубопровод в Европу, но и скидку на газ. Опять же С-400.

Иран, когда присоединится, будет обсуждать стратегию сохранения целостности Сирии, что ему нужно для давления на Израиль и США. Россия идёт навстречу Турции по вопросу курдов, в ответ на что Турция гарантированно будет на стороне России. И пока эта тройка планирует передел ключевой части мира, Трамп, по мнению газеты The Washington Post, ищет, как из Сирии выйти.

За этими деталями как-то ускользает общая картина. Слышите, как трещат стропила? Это трещат опоры старого мира. В Аахене Порошенко, размазывая по чумазым мордасам невидимые миру слёзы, жмётся к таким же несчастным Меркель и Макрону. Америка их кинула. Она сама не знает, как быть в этой ситуации. Вот и жмутся политические сироты друг к другу. Бедность жмётся к бедности, слабость к слабости.

Мир изменился. И продолжает меняться так быстро, что мы не поспеваем за этими переменами. Мы всё ещё верим, что Запад силён. Но если это так, то, что делают в Анкаре Путин, Эрдоган и Роухани?