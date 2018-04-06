На горе Брескул на Закарпатье сошли две лавины, сообщает со ссылкой на данные наблюдений снеголавинной станции Пожижевская.

"С северо-восточного склона г. Брескул сошли две лавины мокрого снега. Ориентировочное время восхождения – 5.04.2018 г. 16:20-17:40. Объем и убыток устанавливаются", - зафиксировано в данных наблюдений.

Это первые лавины, сошедшие в Карпатах в пределах Закарпатья в апреле.

В то же время, по сообщению Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, 6-8 апреля на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (III уровень). В связи с этим в области объявлено штормовое предупреждение.

Как ранее сообщал , на днях на горе Брескул в Карпатах лыжники спровоцировали сход лавины. Этот факт зафиксировали данные наблюдения снеголавинной станции Пожижевская.

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