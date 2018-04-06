2 апреля в Украине стартовала национальная кампания по выбору врачей «Доктор для каждой семьи».

Реформа медицинской системы даст мотивацию врачам получить достойное образование и вернуться в Украину

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина, информирует svodka.net.

«Медреформа является одной из важнейших реформ в Украине на сегодняшний день. Это хорошая мотивация для врачей получить достойное образование, вернуться в Украину и предоставить лучший сервис. Кроме того, медреформа дает возможность властям использовать деньги как можно эффективнее», — отметила гостья студии.

По словам заместителя, сейчас в Украине довольно врачей и уровень их профессионализма вскоре будет определено самими пациентами.

«Мы ожидаем, что украинцы выберут тех врачей, которые доброжелательны и знают свое дело. Их очень легко протестировать с помощью определенных вопросов», — сообщила Стефанишина.

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Напомним, 2 апреля в Украине стартовала национальная кампания по выбору врачей «Доктор для каждой семьи».

Супрун рассказала, как выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию.

В результате за первый день медреформы 12 тысяч украинцев выбрали семейного врача.

По словам и.о. министра здравоохранения, врач первичного звена медицинской помощи максимально сможет зарабатывать до 100 тысяч гривен в месяц.

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