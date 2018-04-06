Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Россия хочет при помощи реализации проекта газопровода "Северный поток – 2" получить влияние на политические процессы в Европейском союзе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Парубий: Энергетическая угроза не менее важна, чем угроза военная Фото: rada.gov.ua "От Российской Федерации идет угроза в разных проявлениях. И угроза энергетическая не менее важна, чем угроза военная. Реализация проекта "Северный поток – 2", по моему глубокому убеждению, – агрессивное намерение Российской Федерации, президента РФ Владимира Путина и его окружения получить непосредственное влияние на страны Европейского союза и использовать энергетический шантаж для влияния на политические процессы в этих странах", – заявил он.Спикер ВР отметил, что Украина пережила не одну энергетическую атаку со стороны РФ."В результате Путин не только манипулировал ценой на газ, а, коррумпируя украинское руководство, пытался получить полный контроль над политикой Украины. Мы понимаем и знаем, какие могут быть последствия, если проект "Северный поток – 2" будет реализован", – подчеркнул он.По мнению Парубия, Украина и ее союзники смогут добиться блокирования проекта "Северный поток – 2"."Многие из наших аналитиков убеждены, что один из сдерживающих Путина в 2014 году факторов против начала масштабной агрессии заключался в том, что украинская газотранспортная система поставляла энергоресурсы в ЕС. Запуск "Северного потока – 2" может нести и прямые военные угрозы, которые могут спровоцировать полномасштабное наступление российских войск на Украину", – подытожил он.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по первой нитке газопровода в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы.Правительство ФРГ рассматривает трубопровод "исключительно как бизнес-проект". 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство газопровода "Северный поток – 2".Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентами стран Балтии 3 апреля в Вашингтоне раскритиковал Германию за это решение.Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил 3 апреля, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.Верховная Рада Украины 5 апреля приняла постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Северный поток – 2" и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира". Правительство Финляндии разрешило строительство газопровода "Северный поток – 2". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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