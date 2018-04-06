Известному американскому актеру Брэду Питту приписывают роман с профессором Массачусетского технологического института и архитектором Нэри Оксман, сообщает cosmo .

По данным СМИ, актер все чаще проводит время с 42-летней архитектором Оксман.

Стоит отметить, что Брэд и Нэри сблизились на почве любви к архитектуре и искусству.

"Они быстро нашли общий язык и явно симпатизируют друг другу. Брэд старается видеться с Нэри как можно чаще. Она потрясающая!" - добавил инсайдер.

Как сообщал svodka.net ранее, в новом фильме знаменитого режиссера Квентина Тарантино снимутся актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо .

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