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СМИ: У Брэда Питта роман с профессором Массачусетского института
06.04.2018 14:12

Известному американскому актеру Брэду Питту приписывают роман с профессором Массачусетского технологического института и архитектором Нэри Оксман, сообщает cosmo.

По данным СМИ, актер все чаще проводит время с 42-летней архитектором Оксман.

Стоит отметить, что Брэд и Нэри сблизились на почве любви к архитектуре и искусству. 

"Они быстро нашли общий язык и явно симпатизируют друг другу. Брэд старается видеться с Нэри как можно чаще. Она потрясающая!" - добавил инсайдер.

Как сообщал svodka.net ранее, в новом фильме знаменитого режиссера Квентина Тарантино снимутся актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

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