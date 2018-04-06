|СМИ: У Брэда Питта роман с профессором Массачусетского института
|06.04.2018 14:12
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Известному американскому актеру Брэду Питту приписывают роман с профессором Массачусетского технологического института и архитектором Нэри Оксман, сообщает cosmo.
По данным СМИ, актер все чаще проводит время с 42-летней архитектором Оксман.
Стоит отметить, что Брэд и Нэри сблизились на почве любви к архитектуре и искусству.
"Они быстро нашли общий язык и явно симпатизируют друг другу. Брэд старается видеться с Нэри как можно чаще. Она потрясающая!" - добавил инсайдер.
Как сообщал svodka.net ранее, в новом фильме знаменитого режиссера Квентина Тарантино снимутся актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.
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