Гривна сохраняет позиции относительно доллара

Регулятор удовлетворил 18 заявок на общую сумму $ 50700000. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,0477 грн / долл, - говорится на сайте НБУ.

Во время предварительного аукцион 5 апреля НБУ удовлетворил 13 заявок на весь объем аукциона - $ 50 млн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,0488 грн / $ 1.