|НБУ за два дня купил на аукционе $ 100 млн по 26,05 грн / долл
|06.04.2018 14:13
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Гривна сохраняет позиции относительно доллараНациональный банк Украины два дня подряд покупает по $ 50 млн на валютном аукционе.
Фото:espreso.tv
Регулятор удовлетворил 18 заявок на общую сумму $ 50700000. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,0477 грн / долл, - говорится на сайте НБУ.
Во время предварительного аукцион 5 апреля НБУ удовлетворил 13 заявок на весь объем аукциона - $ 50 млн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,0488 грн / $ 1.
Напомним, Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона №8152 о валюте , который должен заменить валютный декрет 1993 года.
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