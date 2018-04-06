Финляндия стала первой страной ЕС, где государство признало рождение ребенка мужчиной.

В Европейском союзе впервые официально зарегистрирован факт рождения ребенка женщиной-трансгендером, которая получила от государства документы о том, что является мужчиной. Это произошло в Финляндии.

«Молодой отец при рождении был женщиной, однако прошел через процедуру смены пола и в позапрошлом году получил удостоверение личности как мужчина. Он решил прервать гормональную терапию, чтобы попробовать завести ребенка вместе со своим партнером. По словам отца, беременность прошла без проблем», — сообщает финское издание Yle.

Ребенок родился на две недели позже срока, весом почти 4 килограмма и ростом 53 сантиметра.

Первым в мире трансгендером, который официально сменил пол с женского на мужской и после этого родил ребенка, считается гражданка США Кэйси Салливан из штата Висконсин. Внешне на момент родов в декабре 2017 года Салливан женщину уже ничем не напоминала, носила бороду, удалила грудь и получила документы с указанием мужского пола. Тем не менее роды прошли успешно, для этого ей просто пришлось на время перестать принимать мужские гормоны.

«Я не люблю, когда меня спрашивают, какого мой ребенок пола. Он сам это решит. А вопрос, какие у него гениталии, кажется мне ужасным», — заявила тогда журналистам Кэйси.

Полгода года спустя подобный случай произошел в Великобритании, с той лишь разницей, что у трансгендера Хайдена Кросса не было постоянного партнера и донора спермы она нашла через социальную сеть Facebook.

До только этого, в феврале 2017 года, американская компания Tonner Doll представила куклу-трансгендера для детей, совершенно лишенную характерных половых признаков, кроме опции длинных волос и одежды.

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