Медицинская служба Вооруженных сил Украины будет сформирована по принципу Вооруженных сил Германии, когда медслужба будет отдельным родом войск. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Главного военно-медицинского управления ВСУ полковник медицинской службы Игорь Хоменко, передает корреспондент.

"Мы сейчас пытаемся сформировать полную вертикаль медицинской службы, которая бы отвечала тем принципам, которые есть в НАТО. Мы предполагаем развитие своей медицинской службы с функциями как отдельного вида войск, как род войск с функциями вида войск... Мы сейчас только на начальном этапе. Очень много надо будет отработать документов, внести изменения. Над этим активно работаем. За принцип взята медицинская служба Вооруженных сил Бундесвера. Поэтому больше только на сегодняшний день, как было решено, она нам подходит", - сказал он.

По словам И.Хоменко, по этому поводу провели переговоры с советниками НАТО, Канады, США, а также немецкой стороной.

Начальник Главного военно-медицинского управления ВСУ объяснил, что новая медицинская служба ВСУ не будет такой же, как и в Германии, но основные вехи этой системы будут сохранены. "Она заключается в том, что это единственный орган управления, когда медицинская служба является отдельным родом войск в составе вида. Когда медики будут отвечать за медицинское обеспечение, когда от них отойдут не свойственные им функции", - отметил он.

И.Хоменко добавил, что планируется завершить реформу здравоохранения в ВСУ до 2021 года.

Напомним, в ВСУ появился единственный орган управления медицинским обеспечением по стандартам НАТО.

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