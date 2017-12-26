В Японии растет число случаев инфекции, вызванной плотоядными
бактериями. Возбудители попадают в организм человека через раны и
порезы. При этом антибиотики пенициллинового ряда эффективны только
на начальной стадии заболевания. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Плотоядные бактерии вызывают стрептококковый
токсический шоковый синдром Фото: pixabay.com По состоянию на 10
декабря в медучреждениях Японии зафиксировано 525 человек с
диагнозом стрептококковый токсический шоковый синдром (STSS),
который вызывается плотоядными бактериями. Это является самым
высоким показателем заболеваемости с 1999 года. Число случаев STSS
в 2013 году составило 203, при этом цифра растет с каждым годом.
Причина увеличения заболеваемости остается неизвестной.К симптомам
заболевания относятся опухоли, боли в руках и ногах, жар и
недомогание. Инфекция распространяется по организму за считанные
часы и может привести к смерти от полиорганной
недостаточности.Смертельно опасные бактерии попадают в организм
человека через раны и порезы, чаще только на ногах. При этом
антибиотики пенициллинового ряда эффективны только на начальной
стадии заболевания.
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