В Японии растет число случаев инфекции, вызванной плотоядными бактериями. Возбудители попадают в организм человека через раны и порезы. При этом антибиотики пенициллинового ряда эффективны только на начальной стадии заболевания. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Плотоядные бактерии вызывают стрептококковый токсический шоковый синдром Фото: pixabay.com По состоянию на 10 декабря в медучреждениях Японии зафиксировано 525 человек с диагнозом стрептококковый токсический шоковый синдром (STSS), который вызывается плотоядными бактериями. Это является самым высоким показателем заболеваемости с 1999 года. Число случаев STSS в 2013 году составило 203, при этом цифра растет с каждым годом. Причина увеличения заболеваемости остается неизвестной.К симптомам заболевания относятся опухоли, боли в руках и ногах, жар и недомогание. Инфекция распространяется по организму за считанные часы и может привести к смерти от полиорганной недостаточности.Смертельно опасные бактерии попадают в организм человека через раны и порезы, чаще только на ногах. При этом антибиотики пенициллинового ряда эффективны только на начальной стадии заболевания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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