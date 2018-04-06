Инициатива о предоставлении Крыму статуса национальной крымскотатарской автономии выглядит аргументированной, учитывая роль и устремления коренного населения полуострова.

Тем не менее, подобный шаг несет и ряд рисков, - сказал "" украинский журналист, работающий в России, Роман Цымбалюк, передает

Он признал: "В первую очередь, на сегодняшний день Крым с Украиной связывают крымские татары. Они – одна из самых пострадавших сторон от оккупационного российского режима. И лично я не вижу никаких противоречий в том, чтобы конституционно предусмотреть статус национальной крымскотатарской автономии".

В то же время журналист озвучил свои опасения по поводу подобного шага. "Поскольку Украина – многонациональное государство, подобные требования могут начать озвучивать другие национальности, проживающие в нашей стране. Постановка вопроса в таком ключе меня пугает опасностью некой федерализации, которая будет называться по-другому", - пояснил Цымбалюк.

В этом контексте он заметил: "Обратите внимание, как себя ведет Венгрия. этой страны говорит о том, что он против возвращения украинской воинской части в Берегово. Это что?"

"На этот вопрос надо смотреть комплексно и очень четко просчитать последствия таких шагов", - подчеркнул журналист.

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