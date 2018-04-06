Следующая, послепасхальная, неделя в Украине начнется сухой теплой погодой.

Об этом в своем блоге на сайте написала синоптик Наталья Диденко, передает

Так, 9-10 апреля осадки маловероятны, максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +15… +22 градусов.

В южной части Украины близость еще холодных морей приведет низкую температуру воздуха, +9… +13 градусов.

"11 апреля в Украине посетит атмосферный фронт. Поэтому в западных областях, а 12 апреля также и в северной части пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. Центр, восток и юг 11-12 апреля еще побудут в сухой воздушной массе. На следующей неделе в Украине будет тепло. В дневные часы можно греться, распоряжаться, убирать, отдыхать, высаживать цветы и мыть окна при температуре воздуха + 15 + 23 градуса", - подчеркнула Диденко.

Также она добавляет, что теплая погода будет помогать подъему уровней воды.

В 9-10 апреля осадков не ожидается. 11-12 апреля весть вероятность дождя. Температура воздуха максимально достигнет +15... +18 градусов.

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