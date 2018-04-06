Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что не жалеет о драке с экс-министром обороны Украины, главой Управления госохраны Валерием Гелетеем, которая произошла в октябре прошлого года. Парасюк: Готов за все ответить Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Парасюк заявил, что подрался с Гелетеем "за Иловайск". "Он вел себя нахально. Я иду, его не трогаю, а он будет в мою сторону пальцем тыкать и смеяться? Ну так давай, отвечай", – сказал Парасюк.Депутат отметил, что это был его протест в отношении Гелетея и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко."Муженко я с того времени не видел. Да, важные люди, генералы. И что, мне на их хамство не реагировать? Так я себя почитать перестану. Ну иду я с Лещенко, чего ты пальцем тычешь-то?", – добавил он.Парасюк подчеркнул, что не жалеет об этом инциденте."Вы знаете, когда тяжелее только сдержаться? После того как ты три–четыре дня назад цветы возлагал на могилу друга. Молодого парня, который был предпринимателем, все бросил и поехал сначала на Майдан, а потом на войну. А хуже всего – это когда ты приезжаешь к его дедушке, который один в Украине остался, он держит эти медали в руках, а в глазах просто боль. Ты хочешь разорвать все, что тебе под руку попалось, враждебное или сомнительное. Так совпало, что я был тогда на могиле Тараса... Словом, не жалею ни об одном из этих случаев и готов за все ответить", – резюмировал он. . 17 октября 2017 года Парасюк подрался с Гелетеем в центре Киева. "Слышишь, ты, тварюка, ты еще за Иловайск ответишь", – заявлял Парасюк.Гелетей занимал пост главы Минобороны в 2014 году, во время событий под Иловайском. 14 августа ГПУ обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привело прямое набег вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.Следствием установлена гибель 366 военнослужащих ВСУ, а также других привлеченных к проведению АТО формирований и подразделений в боях под Иловайском. Еще 300 украинцев попали в плен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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