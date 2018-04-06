Европейский совет обсуждает возможность расширения действия газовой директивы на трубопроводы из третьих стран, в рамках мер, направленных на противодействие реализации проекта «Северный поток-2″, с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.

«Наша позиция абсолютно четкая и мы считаем, что строительство «Северного потока-2″ не будет помогать диверсификации поставок газа в ЕС», – заявил глава директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори на пресс-конференции в Киеве, передает «112 Украина«.

По его словам, у Европы есть два видения решения этого вопроса.

«Первый – это предоставление мандата для проведения переговоров с РФ в отношении проекта «Северный поток-2″. И второй – внесение изменений в газовую директиву ЕС, чтобы расширить ее действие на транспортные сети, трубопроводы из третьих стран», – сообщил Ристори.

Представитель ЕК отметил, что если российский газовый проект все же будет построен, то он нарушит принципы европейского законодательства, в частности такие как прозрачность, недискриминационность и доступ к энергосетям третьих стран.

Присутствовавший на пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик также акцентировал внимание на том, что «Северный поток-2″ не имеет ничего общего с диверсификацией поставок газа в Европу.

«Это чисто политический проект направленный против Украины», – резюмировал Насалик.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира