Повышение планируют осуществлять постепенно в течение трех лет

В частности, ожидается, что уже в 2019 году минимальная зарплата повысится до 4600 гривен, в 2020 году - до 5400 гривен, и до 2021 года превысит сумму 6000 гривен, - сообщает Министерство экономического развития в новом консенсус-прогнозе.

Также в прогнозе сообщается, что скорость роста ВВП Украины в 2018 году составит 3,2% при инфляции 9,7%.