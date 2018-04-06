|До 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6200 грн, - Минэкономразвития
|06.04.2018 14:21
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Повышение планируют осуществлять постепенно в течение трех летДо 2021 года размер минимальной заработной платы достигнет отметки в 6200 гривен.
Фото: из свободных источников
В частности, ожидается, что уже в 2019 году минимальная зарплата повысится до 4600 гривен, в 2020 году - до 5400 гривен, и до 2021 года превысит сумму 6000 гривен, - сообщает Министерство экономического развития в новом консенсус-прогнозе.
Также в прогнозе сообщается, что скорость роста ВВП Украины в 2018 году составит 3,2% при инфляции 9,7%.
Напомним, что в и это-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в Украине существуют тысячи вакансий с заработной платой в более 15 тыс грн .
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