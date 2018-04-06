Активисты благотворительной организации вывезли из квартиры 79-летней жительницы Кропивницкого четыре тонны мусора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель организации Владимир Лебедев, передает

"На горячую линию дома "Милосердие" поступил звонок с просьбой помочь 79-летней женщине с синдромом Диогена. Она много лет сносила к себе всякий хлам, плюс алкоголь. Соседи не знали, что уже с этим делать (запахи, мухи). Дети все делали, чтобы как-то повлиять на ситуацию, но все попытки были тщетными", - говорится в сообщении.

Неравнодушные помогли убрать квартиру от мусора. Женщину направили на лечение.

Напомним, в Кропивницком в маршрутке №274 во время движения выпало окно на дорогу.

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