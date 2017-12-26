Порошенко, получили очередную публичную антиевроинтеграционную "оплеуху" от католического Запада. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"А пока "католик" Порошенко отмечал Рождество первый раз из двух обещанных на всю страну, он получил очередную публичную антиевроинтеграционную "оплеуху" от католического Запада.

После которой Банковой все сложнее строить свою президентскую кампанию на светлом европейском будущем.

Глава МИД Германии Габриэль в интервью заявил: ближайшие годы Украина и Турция не станут членами ЕС.

А вообще стоит разработать некий формат сотрудничества между ЕС и Украиной-Турцией, который станет альтернативой членству в ЕС.

Напомню, что такой формат для Украины уже есть.

Это "Восточное партнерство". И из него мы получили все возможное - Ассоциацию, ЗСТ и безвиз с ЕС.

И все.

Теперь Запад начинает придумывать очередную дипломатическую "отговорку", чтобы откровенно "не посылать" Украину.

Можно назвать эту инициативу "Восточное партнерство-2150".

Или что-то подобное.

Но суть ясна - членом ЕС Украине никогда не быть.

При этом та же Турция это прекрасно поняла. И резко изменила свою внешнюю политику с прозападной на пророссийскую.

Мы, конечно, не Турция.

И в России нас никто не ждет. Но поумерить прозападный пыл можно.

Хотя Порошенко все равно будет рассказывать своему электорату с Западной и Центральной Украины, что в 2019-м, после его избрания президентом, мы станет членом ЕС.

И поверят же. Или нет?" - Высказал мнение Дмитрий Корнейчук.

Напомним, Украина и Турция не войдут в Евросоюз, по крайней мере в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"Не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена Евросоюза", — заявил дипломат.

При этом он выразил мнение, что ЕС необходимо разработать определенную модель взаимодействия с Киевом и Анкарой.

Габриэль отметил, что если Брюссель и Лондон смогут достичь эффективного соглашения, которое будет регулировать отношения между Евросоюзом и Великобританией после Brexit, то по этой же модели, по его мнению, можно было бы выстраивать взаимодействие с Турцией и Украиной.

Дипломат также не исключил, что Германия и Турция могут достичь "более тесной формы таможенного союза", однако он добавил, что это станет возможным только после изменения ситуации в Турции.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал турецкие власти за нарушение прав человека в стране и заявил, что Турции нет места в ЕС на фоне ее политического курса.

Президент Украины Петр Порошенко в начале декабря заявил, что намерен провести в стране референдумы о вступлении в ЕС и НАТО.

При этом он подчеркнул, что для Украины "худшее прошло".

Однако глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли, в свою очередь, отмечал, что у Украины довольно невысокие перспективы стать частью европейской интеграции.

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