|Новое правительство России: команда патриотов или команда измены?
|06.04.2018 14:24
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Когда в прошлом году на экранах телевизоров появился сериал "Спящие", то практически все зрители, хотя бы немного интересующиеся политикой, почему-то сразу же, не сговариваясь и без сомнений, узрели в слащавом правительственном чиновнике, опекавшем "спящих", то есть "пятую колонну", вице-премьера Аркадия Дворковича, хотя он и не обладает такой кристально чистой лысиной, как актер Федор Бондарчук. Впрочем, последние события, связанные с задержанием братьев Магомедовых и компании, говорят о том, что Дворкович вообще не обладает чем-либо чистым в сфере своих финансовых и организационных связей.
Арест бизнесмена Зиявудина Магомедова
После своей триумфальной победы на президентских выборах в марте 2018 года Владимир Путин в ответ на вопрос журналистов ответил, что после инаугурации он займется изменениями в правительстве, и уже сейчас начинает думать об этом, в том числе и о кандидатуре премьер-министра. Этот вопрос, действительно, наиболее интересует не только россиян, но и лиц из высших эшелонов власти. После очень расплывчатого ответа президента России в СМИ началось гадание на кофейной гуще с анонсированием некоторых перестановок и отставок. Более только в либеральной прессе муссировалась отставка вице-премьера, курирующего ВПК, Дмитрия Рогозина, который, по ее мнению, не справляется со своими обязанностями, буквально развалил свою отрасль и оброс родственными связями в опекаемой сфере. Правда, у думающих читателей постоянно возникал вопрос: каким же образом наши военные разработки и новые виды вооружений оказались впереди планеты всей, а наши новейшие ракеты способны заменить земную ось и вертеть всю Землю хотя через Южный полюс, хотя через Северный?
Еще одним кандидатом, якобы соскучившимся по пенсии и уставшим от суетливого мира, стал руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Ну не могут либералы успокоиться из-за того, что Россия стала вести независимую внешнюю политику и возвращать свой вес в мире. Их рабское самосознание привыкло к тому, что Россия должна клонить свою голову перед Западом и лизать сапог заокеанского оккупанта. Ведь за вылизывание интимных мест западной элиты можно получить сладкие печеньки и свои "честно заработанные" 30 американских тугриков.
Некоторое время благодаря Навальному, идеи, поступки и мысли которого всегда почему-то совпадают с тем, что декларирует нам Америка и "просвещенный Запад", под удар попал министр обороны Сергей Шойгу. А как не попасть, если под его непосредственным руководством наши самолеты срывают управляемый конфликт в Сирии, разработанный в недрах американских спецслужб?
Но все эти прогнозы 31 марта, в преддверии дня смеха, так сказать, накрылись медным тазом. В этот день были задержаны хозяева группы компаний "Сумма" братья Магомед и Зиявудин Магомедовы. Их обвинили в мошенничестве в отдельно крупном размере, но самое главное — в организации преступного сообщества, а такое обвинение беспочвенно не выдвигают (с учетом серьезных связей ненасытных братьев в высших коридорах власти и почти неисчерпаемых ресурсов на подкуп). Ведь Зиявудин Магомедов занимал по состоянию на 2017 год 63-ю строчку в рейтинге "Форбс", включающем богатейших людей России, с 1,4 млрд. долларов.
По версии следственных органов, горячие джигиты из Дагестана, являющиеся владельцами "заводов, газет, пароходов", присвоили более 2,5 млрд. рублей. Часть этой суммы была похищена при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде в рамках подготовки к ЧМ-2018. Вероятно, это не полный список преступных деяний, которые будут обнаружены следственными органами. Кремль в лице часто несущего, по словам Путина, «пургу» пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявил, что этот арест произошел в рамках антикоррупционной борьбы. Правда, Песков почему-то не разъяснил, как так получилось, что следственные органы копали под финансовую империю Магомедовых еще с 2014 года, однако получили карт-бланш только сейчас, в преддверии формирования нового правительства…
Ни для кого не секрет, что братья Магомедовы тесно связаны с вице-премьером Аркадием Дворковичем, а через него с самим премьер-министром Медведевым. Зиявудин Магомедов был однокурсником Дворковича по экономическому факультету МГУ и с тех пор сохранил с ним близкие дружеские связи. Многие эксперты вообще считают, что без пронырливого премьера Магомедовы не смогли бы сколотить такую впечатляющую финансово-экономическую империю.
Вице-премьер правительства России Дворкович и бизнесмен Магомедов
Как отмечает газета "Завтра", именно Дворкович познакомил Зиявудина Магомедова с женой премьера Светланой, которая была так польщена, что поспешила представить бизнесмена мужу. В СМИ не раз сообщалось, что с 2008 года "он вам не Димон" стал таинственным покровителем группы "Сумма". В бытность Медведева президентом страны детище горячих горцев обзавелось выгодными активами и оседлало жирную лошадку госзаказов. Они наложили лапу на Новороссийский морской торговый порт, строительство казанского футбольного стадиона к чемпионату мира, прокладку трубопровода ВСТО-2, реконструкцию Большого театра, так и не построенную железную дорогу Кызыл — Курагино в Тыве и на многое другое. В правительственных кулуарах даже бытует мнение, что предприимчивые братья являются "кошельками Медведева", а жена призывающего народ крепиться, потому что денег в казне нет, даже якобы является владелицей пакета акций "Суммы" в размере 20 процентов.
В группе "Сумма" внешними связями долгие годы заведовал Александр Будберг, член правления Института современного развития (ИНСОР), экс-председатель исполнительного комитета попечительского совета Большого театра, друг Дворковича и незабвенный супруг пресс-секретарши премьер-министра страны Натальи Тимаковой. В марте 2015 года произошел слив информации для СМИ, в котором упоминалось о недвижимости за рубежом почти на полтора миллиона евро, о незадекларированных валютных счетах почти на три миллиона евро, о кипрских оффшорах и о виде на жительство в Латвии у мужа приближенной к Медведеву фигуры.
Еще в далеком 2000 году Александр Будберг стал одним из создателей компании "Omnes". Вскоре ее клиентами стали очень многие лица из либеральной группировки. Например, "Роснано" в лице не к ночи помянутого Чубайса, который подписал контракты для оказания ряда дорогостоящих услуг с компанией Будберга. Среди партнеров "Omnes" оказалась фирма "Полиметалл", в которой не покладая рук трудилась заместителем генерального директора жена Дворковича. Затем на горизонте появилась "Траснефть", где уже сам Дворкович просиживал штаны в совете директоров. Среди клиентов компании Будберга всплыли структуры главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова является связующим звеном между своим пока непотопляемым шефом и группой его либеральных советников из Института современного развития (ИНСОР), жаждущих ускорения реформ. Под этим ускорением они, правда, понимают не необходимость роста промышленного производства и укрепление социальной сферы, а дальнейшее разбазаривание крупных государственных активов под видом приватизации, изобретение новых налогов, увеличение пенсионного возраста и т.д. Дмитрий Медведев занимает пост председателя попечительского совета ИНСОР. На постах его заместителей засветились многие фигуры, известные из кошмарного ельцинского прошлого. Среди них Леонид Рейман и Эльвира Набиуллина, а в ранге председателя правления – Игорь Юргенс. Ранее этот деятель засветился как злой ненавистник русского народа. "Какие там инновации, какая индустрия! Судьба России — вывозить нефть и другое сырьё! Забудьте об остальном!" — заявлял он. А вот еще один перл Юргенса, достойный попаданий в сокровищницу всероссийской смердяковщины: "России мешают русские: основная масса наших соотечественников живёт в прошлом веке и развиваться не хочет... Русские еще очень архаичны. В российском менталитете общность выше, чем личность... Большая часть (народа) находится в частичной деквалификации... Другая часть – общая деградация". В правление ИНСОР также входят такие зубры ельцинизма и оголтелые адепты монетаризма, как Евгений Гонтмахер, Руслан Гринберг, Владимир Мау и Александр Будберг.
Наталья Тимакова также проявила себя лоббистом интересов многих олигархов и крупных бонз типа Анатолия Чубайса, Валентина Юмашева, Александра Мамута, Михаила Фридмана из группы "Альфа" и многих других. 4 апреля многолетний партнер Фридмана Петр Авен заявил в интервью "Дождю" по поводу ареста братьев Магомедовых, "когда людей арестовывают, это неприятно". Чего же приятного, когда пора уже думать, куда убегать из России? В Англию нельзя, там достанут каким-нибудь газом "Новичок" или ошейником для игр людей с нетрадиционной ориентацией.
Премьер-министр России Д. Медведев и его пресс-секретарь Н. Тимакова
К слову сказать, режиссер Никита Михалков в августе 2017 года прямо обвинил пресс-секретаря Медведева Наталью Тимакову в "латентной русофобии". "С ее помощью под прикрытием демократии идут разрушительные процессы", — отметил он, имея в виду ту заботу, которую Тимакова проявляет к зловредному "Ельцин-центру", или как его называют в народе, "Алкаш-центру".
5 апреля Аркадий Дворкович отказался комментировать слухи о поддержке им бизнеса братьев Магомедовых. "Я эту тему не комментирую", — сказал он журналисту "Известий". Но по его кислой физиономии можно было понять, что дела у "правой руки" Медведева не очень перспективны, как, вероятно, и у его шефа. Ведь в преддверии формирования нового кабинета либеральная группировка в правительстве, которая всегда жила с ориентиром на свои интересы за границей, а иной раз и ради интересов этой заграницы, лишилась одного из самых крупных кошельков.
Бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России, один из авторов знаменитого броска на Приштину в 1999 году, генерал Л.Г. Ивашов еще в августе 2017 года отмечал: "И, конечно, сегодня на тактическом уровне в среднесрочной перспективе в Вашингтоне и особенно в Нью-Йорке очень боятся, что господин Медведев будет свергнут со своего поста".
Многие аналитики отмечают, что удар по братьям Магомедовым с прицелом на Дворковича и самого Медведева был нанесен из стана патриотов-силовиков в руководстве страны, которым надоела свистопляска в экономическом блоке правительства, когда бюджетные средства выводятся за пределы России, а не вкладываются в развитие собственной экономики, когда в финансово-экономическом блоке исполнительной власти сидят откровенные воры и ненавистники России.
Российский экономист и политолог Михаил Делягин в мае 2016 года в интервью Интернет-изданию "Znak" отметил, что Путин терпит либералов в правительстве для того, "чтобы иметь приемлемые отношения с Западом", но, когда "он увидит, что интересы Запада объективно несовместимы с нашим существованием, он займется обеспечением самостоятельного развития России и станет патриотом не только во внешней политике, но и в социально-экономической сфере".
Запад окончательно сбросил свои маски в отношении России и показал, что он видит нашу страну только в ущербном и униженном состоянии, как это было в 90-е годы. Следовательно, время компромиссов с либералами и западниками прошло. Так не пора ли нашему президенту сбросить эти гири, тормозящие взлет экономики страны, да и самой России? Удар по братьям Магомедовым вселяет большой оптимизм по этому поводу.
Автор: Игорь Семёнов
Использованы фотографии: svpressa.ru, onkavkaz.com, pbs.twimg.com,Источник - .
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