В связи с наличием в составе российских рыболовецких бригад жителей Крыма, есть вероятность повторения случаев, подобных задержанию "Норда", заявили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства. Судно задержали 25 марта Фото: Лариса Сарган / Twitter Оперативный штаб будет координировать деятельность российских рыбаков с Пограничными управлениями ФСБ России, а также предоставлять информацию о местонахождении судов."Рыбопромышленникам рекомендовано извещать о выходе на промысел в Азовское море и о перемещении судов в акватории. Соответствующие письма направлены пользователям водных биоресурсов, осуществляющим рыболовство в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне", – заявили в институте.В ведомстве отметили, что в связи с наличием в составе бригад жителей Крыма, есть вероятность повторения случаев, подобных задержанию "Норда".Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд".Капитан "Норда" Владимир Горбатенко задержан. Горбатенко вменяют нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Меру пресечения ему еще не избрали.Других членов экипажа арестованного судна могут привлечь к административной ответственности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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