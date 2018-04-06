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РФ создала в Азовском море оперативный штаб на базе Росрыболовства после задержания "Норда"
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06.04.2018 14:25
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В связи с наличием в составе российских рыболовецких бригад жителей
Крыма, есть вероятность повторения случаев, подобных задержанию
"Норда", заявили в Азово-Черноморском территориальном управлении
Росрыболовства. Судно задержали 25 марта Фото: Лариса Сарган /
Twitter Оперативный штаб будет координировать деятельность
российских рыбаков с Пограничными управлениями ФСБ России, а также
предоставлять информацию о местонахождении
судов."Рыбопромышленникам рекомендовано извещать о выходе на
промысел в Азовское море и о перемещении судов в акватории.
Соответствующие письма направлены пользователям водных биоресурсов,
осуществляющим рыболовство в Азово-Черноморском рыбохозяйственном
бассейне", – заявили в институте.В ведомстве отметили, что в
связи с наличием в составе бригад жителей Крыма, есть
вероятность повторения случаев, подобных задержанию
"Норда".Украинские пограничники задержали российское
рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной
косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск
Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.28 марта
управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном
Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа
Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.30
марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган
проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".3
апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота
РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих
сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3
апреля вручили ноту протеста временному поверенному в
делах Украины в связи с задержанием судна "Норд".Капитан "Норда"
Владимир Горбатенко задержан. Горбатенко вменяют нарушение
порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и
выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины).
Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Меру пресечения ему еще не
избрали.Других членов экипажа арестованного судна могут
привлечь к административной ответственности.
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