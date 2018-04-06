По данным источника «Обозревателя», преступление произошло вечером 5 апреля на ул. Антоновича. Неизвестные подбежали к иностранцами и затолкали их в автомобиль Chevrolet. В салоне машины мужчине и женщине на голову надели черные пакеты, после чего автомобиль скрылся с места происшествия.

ЧП произошло на ул. Антоновича в Голосеевском районе

Преступники отвезли своих жертв в Боярку Киево-Святошинского района, где у иностранцев отобрали документы, мобильные телефоны, и около $10 тыс., после чего отпустили.

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