Для Украины важно, чтобы в Ростове были украинские представители для защиты политических заключенных

"Мы будем подавать свои предложения о том, чтобы послать своих консулов в Ростов-на-Дону. Мы с вами понимаем, у нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в Ростове. Так что пять из них выслали из России, для нас важно сегодня защищать граждан, которые сейчас либо находятся в тюрьмах РФ, или просто находятся на территории РФ. Поэтому для нас необходимо подать свои предложения ", - заявила вице-премьер-Министерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш -Цинцадзе в эфире "5 канала", передает "Зеркало недели".

На вопрос о возможности России попросить зеркально вернуть столько же российских дипломатов в Украине, она ответила, что это «самый сценарий, который мы можем спрогнозировать» и нужно оценить такую ​​возможность.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что в вопросе высылки или допуска российских дипломатов Украины будет действовать в сотрудничестве с западными партнерами.

"Это не будет отдельным шагом Украины, самостоятельно будет решать эти вопросы в двустороннем режиме с РФ. Мы присоединились к единых действий западной цивилизации о высылке так называемых дипломатов РФ, а по сути шпионов, и следовательно это не шаг, оторванный от широкого международного контекста - мы и дальше будем действовать в международном контексте ", - добавила она.