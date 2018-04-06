В Японии собака с ушами известного американского мультипликационного персонажа Микки Мауса стала новой звездой Instagram. Об этом сообщает со ссылкой на Instagram животного.

Стоит отметить, что собачка по имени Гома живет в Токио, ему 4 года.

Порода пса являет собой смесь между Мальтезе и Континентальный то спаниелем. Именно следовательно у животного такие смешные уши.

Как сообщал видео, где американский актер Уилл Смит танцует сальсу с популярным латиноамериканским певцом Марком Энтони, стало хитом Instagram.

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