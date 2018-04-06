АШАН готовится к запуску в Украине новых форматов магазинов "superstore" и "proximity"

"Ашан Ритейл Украина", входящий в состав французского Auchan Holding, в апреле 2018 года откроет первый магазин в формате "superstore" (супермаркет) "Ашан Зоряный" площадью 3,5 тыс. кв. м в торговом центре (ТЦ) "Дафи", сообщила пресс-служба АШАН. в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы позиционируем данный магазин как "superstore" – супермаркет, где, помимо практичных товаров и каждодневных покупок, можно найти товары для удовольствия, гастрономические изюминки, наши эксклюзивные бренды... Proximity ("магазин у дома" – ИФ) - также одно из интересующих нас направлений. Мы планируем развивать в Украине данный формат. Концепция и локации сейчас на стадии рассмотрения и разработки", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, выговор в новом супермаркете будет сделан на продовольственную группу товаров и собственное производство. Кроме того, инфраструктура объекта будет включать кафе.

В целом АШАН в 2018 году планирует открыть несколько торговых точек в формате "супермаркет" в Киеве.

"Если исторически якорным форматом компании были гипермаркеты, сейчас речь идет о том, чтобы становиться все ближе и доступнее к клиенту. Также мы возобновили экспансию и в прошлом году удвоили нашу сеть. Разрабатываем стратегию мультиформатности, расширяем нашу географию и работаем над привлечением большего количества клиентов за счет широкого ассортимента, высокого уровня услуг и инновационных решений", - сказали в пресс-службе.

В компании также добавили, что в последние годы делается упор и на развитие онлайн-коммерции. В частности, запущено мобильное приложение "Мой Ашан" и веб-сайт, функционал которых постоянно расширяется.

Кроме того, французский ритейлер планирует активно развивать эксклюзивные бренды, которые представлены только в сети АШАН – Cosmia (косметика), In Extenso (текстиль), Actuel (товары для дома), Qilive (электроника).