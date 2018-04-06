Любители досужих разговоров о «возвращении» аннексированного полуострова в «родную гавань» все же должны были бы сказать сами себе: а куда, собственно, вернулся Крым? В Россию? Но что такое сама Россия? Как будут управлять Крымом? И кто им будет управлять?

Самый простой ответ на вопрос – так же, как и всеми остальными субъектами России. Все равно все решает Путин, какая разница? Но разница есть. Путин – только лишь, я считаю, вершина коррупционного айсберга, царь, взобравшийся на самый пик чиновничьей пирамиды. А самой Россией управляют очень по-разному.

К тому, как управляют Чечней, все мы, можно сказать, уже привыкли. И привыкли объяснять себе, что это управление – результат стремления российского руководства любой ценой утихомирить мятежную республику после двух страшных войн. И следовательно руководству этой республики можно то, чего не может позволить себе ни один другой субъект России.

Пожар в «Зимней вишне» продемонстрировал, как мы заблуждались – по крайней мере, те из нас, кто за ситуацией в регионах России давно не следит. Вот Кузбасс. Никакой войны в этом регионе не было, никаких сепаратистских тенденций тоже. Это русский регион, а не национальная республика. О шахтерских забастовках, которые проходили тут в горбачевские годы и привели к падению правительства Николая Рыжкова, все уже давно забыли. Казалось бы – регион как регион.

Однако прежний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев – тот самый, что не приехал на место трагедии, назвал несчастных родственников жертв «бузотерами», а за сожженных заживо детей извинялся не перед согражданами, а перед Владимиром Путиным – руководит Кемеровской областью с начала 90-ых. И даже попытка Бориса Ельцина избавиться от поддержавшего ГКЧП ортодоксального коммуниста Тулеева ни к чему не привела. Тулеев ненадолго ушел с поста губернатора, стал главой местного парламента, а потом был возвращен в губернаторское кресло тем же Ельциным и оставлен в нем Путиным. Путин не выгнал его даже тогда, когда губернаторы не избирались, а назначались.

Ну а на последних губернаторских выборах Тулеев вообще получил 96 процентов голосов избирателей. Такой популярностью на Кузбассе он пользовался всегда. И не надо утверждать, что это – просто фальсификация. Когда в 2000 году Тулеев баллотировался на пост президента России – понятно, что власть была заинтересована в победе Путина – он на Кузбассе Путина победил одной левой, получил более 50 процентов голосов своих подданных. Единственное, что он вскоре сделал, так это сменил партийность с коммунистической на «единоросскую». Потому что какая разница, в какой партии быть – главное быть у власти.

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Поведение Тулеева в дни трагедии изумило даже тех, кто в привычной ситуации привык оправдывать власть во всем. И в результате Путин сместил кемеровского барона с должности. Но тут же стали выясняться удивительные подробности. Путинский представитель в регионе Сергей Меняйло – да-да, тот самый, уже позабытый в Крыму Меняйло – заявил, что продолжает действовать кемеровский закон о «народном губернаторе». Тулеев присвоил самому себе это звание с помощью послушного местного парламента. Но это не просто звание – это пожизненное обеспечение после отставки и сохранение за «народным губернатором» его собственной загородной резиденции, кабинета и штата в областной администрации. Каково?

Но это оказалась лишь прелюдия. Уже на следующий день после отставки пенсионер Тулеев получил мандат депутата областного совета, дожидавшийся его с 2013 года. И российские СМИ утверждают, что уже на ближайшей сессии этого областного совета Тулеев будет избран его председателем – ну совсем как в 90-ые годы. А теперь вопрос: кто на самом деле будет руководить областью – «народный губернатор» и председатель областного совета Тулеев или назначенный Путиным исполнять обязанности губернатора Сергей Цивилев, приехавший на Кузбасс только месяц назад?

Кемеровская область – обычное феодальное княжество, жители которого так запуганы своим хозяином, что уже на следующий день после пожара начинают уверять, что «Аман Гумирович ни при чем». Да, не было никакой войны. И никого не пороли на площадях. Просто все зависимы от одного криминального клана, который платит налог в Москву. Между прочим, новый исполняющий обязанности губернатора – бизнес-партнер друзей Путина Геннадия Тимченко и Виктора Хмарина. В старину это называлось баскак – сборщик этой самой дани.

Похоже, это и есть та Россия, в которую «вернулся» Крым. Не Россия Большого театра и Эрмитажа. И даже не Россия Путина, а, как выглядит, страна раннего Средневековья, воспроизведшая в общественных отношениях структуру Золотой Орды. И пусть эта структура становится выпуклой только в пламени страшного пожара – но ведь и когда огонь стихает, она тоже никуда не девается.

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